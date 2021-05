Wally le morse apparaît près des Cornouailles en Angleterre, loin de la maison glaciale de l’Arctique

Un morse a fait la une des journaux lorsqu’il a été repéré loin de son foyer naturel, les eaux arctiques, près de la côte de Cornwall pour la première fois. Il semblait être le même morse qui avait été repéré plus tôt en Irlande puis au Pays de Galles. Nathaniel Barry, photographe et guide de safari, qui a aperçu et capturé le morse pour la première fois, l’a nommé Wally. Il a révélé son agréable choc d’avoir repéré le morse pour la première fois à Cornwall qu’il pensait à tort être un phoque au premier abord. «Je pense que j’ai été plus choqué que les passagers et que j’ai été en quelque sorte ému parce que oui, je ne m’attendais jamais à ce que cela se produise», a-t-il déclaré. Courrier quotidien. L’animal se déplace vers le sud depuis son apparition dans le comté de Kerry en Irlande, puis plus au sud à Tenby, au Pays de Galles, et maintenant sur la côte de Padstow, en Cornouailles. Les experts pensent que le mammifère s’est peut-être d’abord assoupi sur un bloc de glace et a dérivé à travers l’océan. Tenby est à seulement 70 miles nautiques de la côte de Padstow. Le mammifère arctique a fait une courte croisière atteignant sa vitesse maximale de 21 miles par heure pour atteindre Cornwall.

Les autorités du Pembrokeshire estiment que les activités irresponsables des spectateurs, skieurs, surfeurs et paddleboarders qui ont tenté d’atteindre l’animal ont forcé Wally à se déplacer plus au sud.

L’observation a amené des centaines de touristes et de naturalistes à avoir un aperçu de l’indigène de l’Arctique. Les autorités et les groupes de conservation ont exhorté les gens à en profiter à distance et à respecter sa vie privée et sa paix.

De plus, le morse est protégé en vertu de la Wildlife and Countryside Act, 1981, et quiconque dérangerait l’animal serait inculpé d’infraction pénale.

Abby Crosby, une agente de conservation marine du Cornwall Wildlife Trust, a déclaré que les perturbations marines sont un problème majeur à Cornwall. «Nous devons le laisser en paix pour qu’il ne subisse pas de préjudice, ce qui se produit lorsqu’ils entrent en contact avec des humains», a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici