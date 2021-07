Wally Funk, de Mercury 13, rejoint Jeff Bezos, vol spatial Blue Origin

Wally Funk, un célèbre aviateur qui a plaidé pour l’inclusion des femmes dans les programmes de formation des astronautes de la NASA pendant des décennies, rejoindra mardi le fondateur et milliardaire d’Amazon Jeff Bezos pour un bref vol au bord de l’espace.

Plus tôt ce mois-ci, l’homme de 82 ans a été confirmé comme le troisième membre de la première mission New Shepard en équipage de Blue Origin, dont le lancement est prévu le 20 juillet. Bezos, son frère Mark, Funk et le gagnant annoncé d’un montant de 28 millions de dollars La vente aux enchères constituera un équipage de quatre personnes pilotant la fusée de 60 pieds de l’ouest du Texas au bord de l’espace.

Funk occupera le rôle d’« invité d’honneur » sur le vol de 11 minutes et, si tout se passe comme prévu, réalisera le rêve de toute une vie.

Elle était la plus jeune diplômée du « Woman in Space Program » des années 1960, financé par le secteur privé, qui a soumis 13 femmes pilotes expérimentées aux rigueurs de la formation des astronautes. Ils sont devenus connus sous le nom de « Mercury 13 », une référence au groupe « Mercury 7 » de sept hommes qui ont ensuite effectué des missions Mercury, Gemini et finalement Apollo vers la lune.

Aucune des femmes n’a été sélectionnée pour des missions complètes de la NASA.

« Ils m’ont dit que j’avais fait mieux et que j’avais terminé le travail plus rapidement que n’importe quel autre gars », a déclaré Funk dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Bezos. « Alors j’ai contacté la NASA quatre fois et je leur ai dit que je voulais devenir astronaute, mais personne ne voulait me prendre. »

« Je n’ai jamais pensé que je pourrais monter », a-t-elle déclaré.

La mission, baptisée NS-16, est essentielle au succès de Blue. Bezos a fondé la société en 2000 dans le but de réaliser son rêve personnel de vol spatial, de construire l’infrastructure pour le tourisme spatial et d’aider à créer un avenir où des millions de personnes vivent et travaillent dans l’espace.

Nommé d’après le premier Américain dans l’espace Alan Shepard, New Shepard est le véhicule de Blue axé sur le tourisme et vole exclusivement à partir de terres privées dans l’ouest du Texas. Le New Glenn, beaucoup plus grand, est quant à lui conçu pour transporter davantage d’humains et de marchandises depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Nommée d’après l’astronaute John Glenn, le premier vol de cette fusée est attendu avant la fin de 2022.

De « Mercury 13 » à aujourd’hui, Funk a accumulé près de 20 000 heures de vol. Parmi ses réalisations, elle est devenue la première femme inspectrice de la Federal Aviation Administration et la première femme enquêteuse sur la sécurité aérienne pour le National Transportation Safety Board.

Après le décollage le 20 juillet, elle deviendra également la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace.

« Peu importe ce que vous êtes. Vous pouvez toujours le faire si vous le voulez. Et j’aime faire des choses que personne n’a jamais faites », a déclaré Funk.

