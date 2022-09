Wally Adeyemo, du Trésor, déclare que l’administration Biden fait tout ce qu’elle peut pour lutter contre l’inflation et la récession

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré mercredi que l’administration Biden faisait tout ce qu’elle pouvait pour lutter contre l’inflation et éviter une récession.

Adeyemo a blâmé le double choc de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine pour les taux d’inflation record aux États-Unis, mais a déclaré que l’économie américaine est toujours forte malgré la menace d’un ralentissement économique.

actualités liées à l’investissement Le fonds Satori de Dan Niles bat le marché cette année. C’est là qu’il met son argent

“La confiance des consommateurs est toujours élevée. Les bilans des consommateurs et des entreprises sont sains. Nous avons beaucoup d’élan sur le marché du travail dans lequel nous avons créé plus de 300 000 emplois au cours des trois derniers mois en moyenne”, a déclaré Adeyemo à Ylan Mui de CNBC au Présentation du sommet Alpha Investing à New York.

Il a ajouté que l’administration s’efforçait de faire baisser l’inflation grâce à une série de mesures décrites dans la loi sur la réduction de l’inflation, la loi CHIPS et la loi bipartite sur les infrastructures.

“Tous les trois vont contribuer à accroître la capacité de production de l’économie américaine, ce qui signifie que pendant que nous réduisons l’inflation, nous augmentons également l’offre dans l’économie”, a déclaré Adeyemo. “Cela nous donnera la capacité de nous assurer que nous avons une croissance durable à la sortie de cette période d’inflation élevée.”

Les républicains ont critiqué les dépenses de l’administration, affirmant qu’elles augmenteraient le déficit américain à mesure que les taux d’intérêt augmenteraient.

“Toutes les dépenses ne sont pas identiques”, a déclaré Adeyemo. “Les dépenses (dans) la loi sur la réduction de l’inflation sont dépensées au fil du temps, et ce sont des dépenses qui vont aider à accroître la capacité de production de l’économie”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les investissements qui rendent l’économie plus productive conduiront à “de meilleurs résultats de croissance au fil du temps”.