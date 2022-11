Waller de la Fed se dit ouvert à une hausse des taux d’un demi-point lors de la réunion de décembre

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mercredi qu’il était disposé à réduire prochainement le niveau des hausses de taux d’intérêt, tant que les données économiques coopèrent.

Le comité fédéral de l’open market chargé de fixer les taux doit se réunir les 13 et 14 décembre. Les marchés s’attendent à ce que les décideurs approuvent une nouvelle hausse des taux, mais cette fois en optant pour un mouvement de 0,5 point de pourcentage, ou 50 points de base. Cela viendrait après l’approbation de quatre augmentations consécutives de 0,75 point de pourcentage.

“En ce qui concerne la réunion de décembre du FOMC, les données des dernières semaines m’ont mis plus à l’aise en envisageant de revenir à une hausse de 50 points de base”, a déclaré Waller dans des remarques préparées pour un événement à Phoenix. “Mais je ne porterai pas de jugement à ce sujet tant que je n’aurai pas vu plus de données, y compris le prochain rapport sur l’inflation PCE et le prochain rapport sur l’emploi.”

Le prochain rapport sur l’inflation PCE doit être publié le 1er décembre.

Les investisseurs sont devenus optimistes qu’une augmentation plus faible que prévu de l’indice des prix à la consommation d’octobre indique que l’inflation ralentit. L’IPC global a augmenté de 0,4 % pour le mois et de 7,7 % par rapport à il y a un an, tandis que l’indice de base hors alimentation et énergie a augmenté de 0,3 % et 6,3 %, respectivement. Toutes les lectures étaient inférieures aux estimations du marché.

La Fed favorise les prix des dépenses de consommation personnelle de base, qui ont augmenté de 0,5 % en septembre et de 5,1 % par rapport à il y a un an, comme indicateur de la hausse des prix.