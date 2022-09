Vendredi, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a fait écho aux sentiments récents de ses collègues, affirmant qu’il s’attend à une forte augmentation des taux d’intérêt plus tard ce mois-ci.

Il a également déclaré que les décideurs politiques devraient cesser d’essayer de deviner l’avenir et s’en tenir plutôt à ce que disent les données.

“Dans la perspective de notre prochaine réunion, je soutiens une autre augmentation significative du taux directeur”, a déclaré Waller dans des remarques préparées pour un discours à Vienne. “Mais, en regardant plus loin, je ne peux pas vous parler de la voie politique appropriée. La plage de pics et la vitesse à laquelle nous y arriverons dépendront des données que nous recevrons sur l’économie.”

Ces commentaires sont similaires aux remarques récentes du président de la Fed, Jerome Powell, du vice-président Lael Brainard et d’autres, qui ont déclaré qu’ils étaient résolus à faire baisser l’inflation.

Les marchés s’attendent fortement à ce que la banque centrale relève son taux d’emprunt de référence de 0,75 point de pourcentage, ce qui serait le troisième mouvement consécutif de cette ampleur et le rythme de resserrement monétaire le plus rapide depuis que la Fed a commencé à utiliser le taux des fonds de référence comme principal outil politique en le début des années 1990.

Bien que Waller ne se soit pas engagé à une augmentation particulière, ses commentaires avaient un ton principalement belliciste.

“Sur la base de toutes les données que nous avons reçues depuis la dernière réunion du FOMC, je pense que la décision politique lors de notre prochaine réunion sera simple”, a-t-il déclaré. “En raison de la vigueur du marché du travail, il n’y a actuellement aucun compromis entre les objectifs d’emploi et d’inflation de la Fed, nous continuerons donc à lutter agressivement contre l’inflation.

Si la Fed met en œuvre la hausse de trois quarts de point, elle porterait les taux de référence dans une fourchette de 3 % à 3,25 %. Waller a déclaré que si l’inflation ne diminue pas pendant le reste de l’année, la Fed pourrait devoir porter le taux “bien au-dessus de 4%”.

Il a en outre suggéré à la Fed de renoncer à sa pratique consistant à fournir des “indications prospectives” sur ce que serait sa trajectoire future et les facteurs qui entreraient en jeu pour dicter ces mouvements.

“Je pense que les indications prospectives deviennent moins utiles à ce stade du cycle de resserrement”, a-t-il déclaré. “Les décisions futures sur l’ampleur des augmentations de taux supplémentaires et la destination du taux directeur dans ce cycle devraient être uniquement déterminées par les données entrantes et leurs implications pour l’activité économique, l’emploi et l’inflation.”

Waller a souligné des signes bienvenus que l’inflation se modère depuis son plus haut niveau en plus de 40 ans.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qui est l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, a augmenté de 6,3% par rapport à il y a un an en juillet – 4,6% hors alimentation et énergie. C’est toujours bien au-dessus de l’objectif à long terme de 2% de la banque centrale, et Waller a déclaré que l’inflation restait “généralisée” même avec le récent ralentissement.

Il a également noté que l’inflation semblait s’adoucir à un moment donné l’année dernière, puis s’est fortement accélérée pour atteindre l’endroit où l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9 % d’une année sur l’autre à un moment donné.

“Les conséquences d’être trompé par un ralentissement temporaire de l’inflation pourraient être encore plus importantes maintenant si une autre erreur de jugement nuit à la crédibilité de la Fed. Ainsi, jusqu’à ce que je constate une modération significative et persistante de la hausse des prix de base, je soutiendrai la prise de nouvelles mesures importantes pour resserrer la politique monétaire », a-t-il dit.