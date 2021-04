Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré vendredi qu’il voyait l’économie américaine comme prête à décoller, mais pas à un rythme suffisamment rapide pour que la banque centrale commence à resserrer sa politique.

« Je pense que l’économie est prête à se déchirer », a déclaré Waller à Steve Liesman de CNBC lors d’une interview « Squawk on the Street ». « Il reste encore beaucoup à faire à ce sujet, mais je pense que tout le monde se sent beaucoup plus à l’aise avec le contrôle du virus et nous commençons à le voir sous la forme d’une activité économique. »

Ces commentaires sont intervenus au milieu d’un mouvement résolument à la hausse des données économiques.

En mars seulement, la masse salariale non agricole a bondi de 916 000, les ventes au détail ont connu un boom de 9,8% alimenté par une relance, et plusieurs jauges de fabrication ont atteint leur plus haut niveau depuis des années.

Il y a d’autres indications que la croissance de l’emploi s’est poursuivie en avril, les demandes de chômage ayant chuté la semaine dernière à 576 000, de loin le niveau le plus bas depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirs.

Couplé à tout cela avec un rythme de vaccination supérieur aux 3 millions par jour, et cela s’ajoute à de bonnes perspectives, a déclaré Waller.

« Nous pouvons contrôler le virus à peu près. Nous faisons vacciner 70% de la population, puis tous les fondamentaux sont là pour une bonne et forte croissance que nous avons laissée en janvier, février 2020 », a-t-il déclaré. « Nous avons encore de la place pour rattraper notre retard. Nous rattrapons le terrain perdu. »