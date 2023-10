Waller de la Fed affirme que les responsables peuvent « attendre, observer et voir » avant d’agir sur les taux d’intérêt

En effet, Waller a souligné la remontée des rendements et a déclaré que les rapports économiques des derniers mois ont été « extrêmement positifs » en ce qui concerne l’inflation. Des indicateurs largement surveillés tels que l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle préféré par la Fed montrent une inflation sous-jacente continue sur trois mois, respectivement à 3,1% et 2%, a-t-il noté.

Alors que la Fed devrait se réunir à nouveau dans deux semaines, Waller a déclaré qu’il pesait les données récentes les unes par rapport aux autres pour voir si la banque centrale réussissait à faire baisser la demande et à ralentir l’inflation, ou si l’économie continuait à faire preuve de résilience et à intensifier ses efforts. des prix.

Cependant, les responsables se méfient des faussetés sur l’inflation qui ont perturbé les décisions politiques passées. Rares sont les responsables de la Fed, voire aucun, qui envisagent des réductions de taux à l’avenir, mais nombreux sont ceux qui penchent pour l’idée que le cycle de hausse actuel pourrait être terminé.

Waller a été l’un des responsables de la Fed les plus bellicistes, ce qui signifie qu’il est favorable à des taux plus élevés et à une politique plus stricte. En tant que gouverneur, il obtient automatiquement un vote au sein du Comité fédéral de fixation des taux. Ses remarques laissaient présager un arrêt à court terme, sans engagement au-delà.

« Si l’aspect réel de l’économie ralentit, nous aurons plus de marge pour attendre de nouvelles hausses de taux et laisser la récente hausse des taux à long terme faire une partie de notre travail », a-t-il déclaré. « Mais si l’économie réelle continue de montrer une force sous-jacente et que l’inflation semble se stabiliser ou se réaccélérer, un resserrement politique plus poussé sera probablement nécessaire malgré la récente hausse des taux à long terme. »

Des rapports économiques récents ont montré un marché du travail solide, avec une augmentation de la masse salariale non agricole de 336 000 en septembre. Un rapport du ministère du Commerce publié mardi a montré que les dépenses de détail ont augmenté de 0,7% en septembre, dépassant l’inflation et les estimations de Wall Street.

Waller a déclaré qu’il surveillerait ces données ainsi que les chiffres sur les investissements non résidentiels tels que les usines, ainsi que les dépenses de construction et le premier aperçu de la semaine prochaine sur la croissance du produit intérieur brut du troisième trimestre.