Wallace Shawn participe à une manifestation pro-palestinienne de groupes juifs à Washington

Le célèbre acteur Wallace Shawn a été aperçu lundi lors d’une manifestation devant la Maison Blanche appelant le président Joe Biden à se battre pour un cessez-le-feu à Gaza au milieu du conflit israélo-palestinien.

Des témoins ont repéré Shawn, connu pour son rôle dans « Princess Bride », tenant une pancarte disant « Mon chagrin n’est pas votre arme » d’un côté et « Les Juifs disent : cessez-le-feu maintenant » de l’autre, comme le montrent les photos.

WALLACE SHAWN est inconcevablement ici à la Maison Blanche avec @IfNotNowOrg et @JvpAction exigeant que le président Biden se batte pour un cessez-le-feu et mette fin aux massacres de civils palestiniens et israéliens. pic.twitter.com/cG2v1G8i1j – Waleed Shahid 🪬 (@_waleedshahid) 16 octobre 2023

Le Si pas maintenant et Vote juif pour la paix (JVP) Des organisations d’action ont manifesté devant la Maison Blanche pour exiger la fin des massacres de civils israéliens et palestiniens à la suite de l’attaque surprise du groupe terroriste Hamas contre Israël le 7 octobre. 1 400 civils en Israël, dont 30 citoyens américains. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé une contre-offensive et des frappes aériennes dans la bande de Gaza, appelant les civils de la région à évacuer avant leur attaque terrestre. (EN RELATION : « Du fleuve à la mer » : des étudiants organisent des rassemblements pro-palestiniens après les attaques terroristes du Hamas)

« Comme tous les juifs, des millions de membres de ma famille ont été massacrés », a déclaré Shawn, qui est juif lui-même, dit à la manifestation. « On pourrait penser que cela enseignerait à tout le monde issu de ce milieu qu’il s’agit d’une tragédie qui doit être évitée, que la haine contre des groupes particuliers est une erreur. »

« Ce qui se passe actuellement est tout simplement l’une des cruautés les plus délibérées infligées à un groupe de personnes », a-t-il poursuivi.

Wallace Shawn parle. « Comme tous les juifs, des millions de membres de ma famille ont été massacrés. On pourrait penser que cela enseignerait à tous ceux qui viennent de ce milieu qu’il s’agit d’une tragédie qui doit être évitée et que la haine contre certains groupes est une erreur.» pic.twitter.com/TJyg1hKMV4 – Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) 16 octobre 2023

« Beaucoup d’entre nous pleurent nos amis et proches israéliens et palestiniens. Nous sommes dans la douleur et le chagrin, essayant de surmonter une semaine de violence horrible qui a fait tant de personnes que nous savons blessées, traumatisées, kidnappées ou tuées. Mais nous refusons de laisser notre chagrin être utilisé comme arme pour justifier le meurtre d’autres Palestiniens », a déclaré RSVP à la manifestation Ceasefire Now. lit. « En tant que Juifs américains, nous exigeons un cessez-le-feu maintenant. »

« Pas de génocide en notre nom. Le moment est venu de se mobiliser pour empêcher que ce génocide ne se poursuive. Nous exigeons que le président Biden utilise son influence pour mettre en œuvre un cessez-le-feu et utilise tout outil possible pour forcer Israël à mettre fin à sa guerre contre les Palestiniens à Gaza », poursuit le communiqué.

Les manifestants ont formé un blocus autour de la Maison Blanche, bloquant plus de quatre entrées du bâtiment, selon une publication sur les réseaux sociaux d’IfNotNow lundi après-midi.

« Nous sommes prêts à soumettre nos corps à davantage de massacres – nous sommes prêts à rester ici jusqu’à ce que Biden impose un cessez-le-feu », a déclaré le groupe. dit.

RUPTURE : Les Juifs américains et leurs alliés ont désormais bloqué plus de quatre portes de la Maison Blanche. Nous sommes prêts à soumettre nos corps à davantage de massacres – nous sommes prêts à rester ici jusqu’à ce que Biden impose un cessez-le-feu. pic.twitter.com/SlcIPuijRs – IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) 16 octobre 2023

Quinze personnes ont été arrêtées, selon l’organisation, qui l’a dit anticipe plus à venir.