Wallace Center For Hearing est un partenaire communautaire ! – Section locale de Shaw

Wallace Center For Hearing, créé en janvier 2022, offre aux résidents de l’Illinois Valley des soins de santé auditive dans un environnement chaleureux et attentionné. Sa fondatrice, Beth Wallace, MS, CCC-A est une audiologiste qui travaille dans la région de la vallée de l’Illinois depuis plus de 20 ans. Le bureau du Wallace Center For Hearing est facilement accessible et son personnel assure la prise en charge médicale des troubles auditifs à l’aide d’une technologie de pointe.

« En tant que partenaire communautaire enthousiaste, nous apprécions le soutien dont nous avons bénéficié au cours de la dernière année », a expliqué Wallace. “Pour remercier la communauté, nous avons récemment terminé une campagne Gift of Hearing où les personnes de la région qui souffrent de perte auditive et qui ont des difficultés financières pourraient être nommées par le public. Le récipiendaire gagnant reçoit un ensemble d’aides auditives haut de gamme et les services appropriés, sans aucun frais.

L’heureuse récipiendaire, sélectionnée le 1er janvier 2023, était Julie de Spring Valley. “Julie sera en forme avec ses nouvelles aides auditives à la fin de ce mois”, a ajouté Wallace. «En tant que jeune adulte malentendante, elle a été limitée dans son travail et est devenue socialement isolée. Elle est très reconnaissante pour ce cadeau et a hâte d’avancer en toute confiance dans sa carrière. Julie a maintenant hâte d’assister à des rencontres sociales avec des amis qu’elle évitait auparavant en raison de sa perte auditive. Elle sent que le don de l’ouïe lui rend sa vie.

Wallace Center For Hearing est membre de la chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois. Beth Wallace propose des séminaires éducatifs sur les troubles auditifs et les traitements de pointe correspondants à de nombreuses organisations de la région. Elle organise également des séminaires trimestriels gratuits “Lunch and Learn” pour le public.

Wallace Center For Hearing se passionne pour aider les résidents de la vallée de l’Illinois à mieux entendre et à mieux vivre. Wallace Center For Hearing peut vous aider avec tous vos besoins en matière de soins auditifs. Faites de 2023 l’année où vous surmonterez vos difficultés auditives !

Pour plus d’information veuillez contacter:

Centre Wallace pour l’audition, LLC

4127, boul. Progress

Pérou, IL 61354

Téléphone : 815-223-3201

E-mail: wallacehearing@yahoo.com

Site Internet: www.wallacecenterforhearing.com