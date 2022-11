Wall Street veut des mises à jour sur les véhicules électriques et des conseils à court terme

DETROIT – Cela fait un an que Moteurs généraux a annoncé son intention de doubler son chiffre d’affaires d’ici la fin de cette décennie grâce à une croissance rentable des véhicules tout électriques et à l’émergence de nouvelles activités.

À cette époque, le constructeur automobile de Detroit a détaillé sa «feuille de route» à long terme pour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 280 milliards de dollars et des marges bénéficiaires d’exploitation de 12% à 14% d’ici 2030. Mais la société était légère sur les détails et les orientations à court terme, ce que Wall Street est devenu de plus en plus prudent pendant une période de hausse des taux d’intérêt, d’inflation galopante et de craintes de récession.

GM cherchera à répondre à ces préoccupations lors de un événement investisseurs, qui débutera à 13 h HE jeudi à New York. L’événement se concentrera sur les plans de GM jusqu’en 2025, y compris la “mise à l’échelle rapide” de ses nouveaux véhicules électriques et des technologies de support, tout en tirant parti de ses “véhicules à essence et diesel traditionnels pour maintenir de fortes marges”, a déclaré la PDG Mary Barra aux investisseurs le mois dernier.

Les analystes devraient informer les dirigeants des mises à jour de ses plans annoncés précédemment, des orientations à court terme et des macro-compensations potentielles dans les années à venir, en particulier en 2023.

“Bien que nous ne prévoyions pas d’orientations formelles pour 2023 (à part peut-être des commentaires de haut niveau), nous pensons que GM a l’occasion de mettre en évidence les macro-compensations potentielles l’année prochaine”, a écrit l’analyste de Citi Itay Michaeli dans une note aux investisseurs la semaine dernière.

Ils surveilleront également de près la façon dont GM prévoit d’augmenter les bénéfices des véhicules électriques pour sevrer le constructeur automobile de sa dépendance à l’égard des grandes camionnettes et des VUS à carburant fossile à long terme, car la société a déclaré qu’elle prévoyait d’offrir exclusivement des véhicules électriques par 2035.

Barra, tel que rapporté pour la première fois par Nouvelles Bloombergdevrait dire aux investisseurs jeudi que la société s’attend à ce que son programme de véhicules électriques soit rentable en 2025.

Wells Fargo Colin M. Langan est “sceptique” quant à la rentabilité durable des véhicules électriques de GM d’ici 2025, même avec des incitations dans la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden. Il a déclaré que les hypothèses sur les prix et les matières premières seront essentielles.

“Lors de la dernière journée des investisseurs, GM a promis des marges de type ICE d’ici 2030. Depuis lors, les coûts des matières premières des batteries ont considérablement augmenté ; par conséquent, il serait surprenant que GM puisse encore voir la rentabilité des VE d’ici 2025”, a écrit Langan mardi.

GM a précédemment déclaré avoir obtenu des engagements contraignants pour toutes les matières premières de batterie dont il a besoin pour atteindre son objectif de capacité de véhicules électriques en 2025 de 1 million de véhicules. La société prévoit également une capacité de 1 million de véhicules électriques en Chine d’ici là également.

Les investisseurs seront également à l’affût de tout changement concernant les orientations financières à court terme ; les objectifs de ventes de véhicules électriques, y compris la survente de Tesla dans les véhicules électriques d’ici le milieu de la décennie ; et des mises à jour sur ses activités en croissance telles que OnStar, les fourgonnettes électriques commerciales BrightDrop et autres.

Depuis la journée des investisseurs de GM l’année dernière le 5 octobre, les actions de la société ont chuté d’environ 31 % pour atteindre environ 37,60 $ par action avant l’événement de jeudi. La capitalisation boursière de l’entreprise est d’environ 55 milliards de dollars

Si GM peut répondre, voire dépasser, les attentes des investisseurs lors de l’événement, les analystes affirment que cela devrait être un catalyseur positif pour le titre malgré les préoccupations économiques plus larges.

“Si les investisseurs peuvent repartir en se sentant mieux à propos de la résilience macroéconomique de 2023 (quelque chose pour lequel GM a déjà établi un bon bilan en 2020-22) et avec plus de granularité sur plusieurs leviers de croissance imminents, nous pensons que l’action peut fonctionner à partir d’ici”, a déclaré Michaeli. .

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.