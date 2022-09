Wall Street soutient le stock du club Wynn Resorts alors que les tournées de Macao depuis la Chine rouvrent

La décision tant attendue de la Chine autorisant les groupes de touristes du continent à se rendre à Macao a fait monter en flèche lundi les actions des sociétés de casinos opérant dans la plaque tournante du jeu en Asie. Le club holding Wynn Resorts (WYNN) en faisait partie, bondissant de plus de 12 %. Nous avons conservé une petite position au cours d’une année difficile pour le titre dans l’espoir qu’il en bénéficierait une fois que la Chine aurait finalement assoupli certaines de ses règles draconiennes de Covid qui ont considérablement limité les voyages à destination et en provenance du continent. Macao est une région administrative chinoise spéciale. Les analystes de Wall Street étaient optimistes sur les nouvelles, publiant des prises de position décisives sur le rebond probable de Wynn. JPMorgan a déclaré que le changement de politique, qui est la première décision d’autoriser les visas électroniques et les visites de groupe à Macao depuis le début de la pandémie, est une évolution positive à laquelle les investisseurs ne s’attendaient pas. Citi a augmenté l’objectif de cours de Wynn à 91 $ par action, contre 87,50 $ auparavant. Une note de recherche de Jeffries a qualifié l’annonce de “moment que nous attendions”. L’analyste David Katz a réévalué Wynn à la hausse, pour acheter en attente, avec un objectif de prix de 75 $, soit une augmentation d’environ 21 %. La banque a prédit que les revenus de Wynn pourraient augmenter de 35 % en 2023. Les efforts de la Chine pour assouplir tièdement les restrictions de Covid sont un catalyseur utile pour les sociétés de casino faisant des affaires à Macao. Cela pourrait s’avérer un tournant pour Wynn, dont les revenus ont été sous pression. Macao prévoit d’accueillir à nouveau les touristes chinois en novembre. Au cours de son deuxième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 juin, Wynn n’a pas répondu aux attentes de croissance du chiffre d’affaires, générant un chiffre d’affaires total de 908,8 millions de dollars, contre des prévisions d’analystes de 987 millions de dollars, selon FactSet. Chez Wynn Macao, les revenus d’exploitation se sont élevés à 58,6 millions de dollars, soit une baisse d’environ 68 % d’une année sur l’autre. Conclusion Nous avons conservé notre petite position dans Wynn parce que nous avons considéré la réouverture de Macao comme un scénario de quand, et non de si. Il est clair que la Chine ne peut pas maintenir sa politique dite de zéro Covid plus longtemps sans risquer une nouvelle détérioration de son économie. Les nouvelles du week-end étaient encourageantes, car elles mettent enfin la lumière au bout de ce qui a été un tunnel sombre. Nous avons encore des questions sur le rythme de la réouverture et le prochain processus de renouvellement des concessions avec les autorités de Macao, mais nous pensons que la demande refoulée sera importante. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les gens utilisent leur smartphone pour prendre des photos à l’extérieur du complexe de casino Wynn Macau, exploité par Wynn Resorts Ltd., à Macao, en Chine, le mardi 30 janvier 2018. Billy HC Kwok | Bloomberg | Getty Images