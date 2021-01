Au cours des trois derniers mois de 2020, Apple Inc a livré son modèle phare d’iPhone 12 semaines plus tard que les débuts normaux de l’iPhone et a fermé certains de ses magasins en raison de la pandémie.

Mais Wall Street s’attend toujours à un trimestre de ventes presque record pour le dispositif phare de la société de Cupertino, en Californie, lorsqu’elle publie mercredi ses résultats du premier trimestre de l’exercice, avec des estimations de 59,8 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv au 26 janvier. Apple bat le chiffre, il pourrait éclipser son record absolu de 61,58 milliards de dollars de ventes d’iPhone pour le premier trimestre de l’exercice 2018.

Les analystes attribuent en grande partie le coup de pouce au timing de la gamme iPhone 12, qui avait un nouveau look, une connectivité de données cellulaires 5G et de nouveaux modèles en haut et en bas de la gamme de tailles.

«Ils comprennent très bien à quoi ressemble leur cycle de rafraîchissement et quand les vagues sont possibles et que ce n’est pas le cas», a déclaré Ben Bajarin, responsable des technologies grand public chez Creative Strategies. «Chaque bit de données à travers la Chine et l’Europe a montré que non seulement la base installée vieillissait, mais que les gens ne se rafraîchissaient pas. Je pense que (Apple) savait que ce serait un cycle de rafraîchissement important. «

Les analystes s’attendent également à de fortes ventes de Mac de 8,69 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv du 26 janvier, en partie grâce à l’introduction de modèles avec la première puce de processeur central pour ses ordinateurs portables et ordinateurs de bureau conçus par Apple. Dans l’ensemble, les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 103,28 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,41 dollar pour le premier trimestre fiscal d’Apple.

Un «super cycle» de boom des ventes d’iPhone après plusieurs années plus modestes n’est pas nouveau pour Apple – le record précédent de la société est venu après l’annonce de l’iPhone X, avec un nouveau design. Au cours des cycles précédents, les actions d’Apple se négociaient souvent à des ratios cours / bénéfices inférieurs à ceux de ses rivaux en raison de la dépendance d’Apple vis-à-vis de l’iPhone.

Mais ces ratios ont augmenté au cours de l’année écoulée et l’analyste Toni Sacconaghi de Bernstein s’est demandé jusqu’où ils pouvaient aller.

«Avec un consensus 33x (bénéfice par action de l’exercice 2021) et des attentes supérieures à celles de Street, nous avons du mal à voir des arguments en faveur d’une surperformance matérielle dans (Apple), en l’absence d’annonce de produit surprise ou de migration vers un modèle d’abonnement matériel groupé», a-t-il écrit. dans une note aux clients.