Wall Street s’attend à des gains robustes pour ces 10 actions du Club en 2023

Bon débarras, 2022. Mardi a officiellement marqué le début d’une nouvelle année à Wall Street, et bien qu’il n’y ait aucune garantie que 2023 sera une excellente année pour les actions, pour l’instant, il est agréable de tourner la page de la pire année depuis 2008. Après avoir récemment mis en évidence les avoirs du Club que les analystes ont retenus comme leurs meilleurs choix pour 2023, nous voulions prendre la température de la rue sur nos actions d’une manière différente. Ainsi, nous avons passé au crible notre portefeuille pour trouver les titres qui sont notés acheter ou surpondérer par au moins 75 % des analystes concernés, et ont également une hausse de 15 % par rapport à l’objectif de cours moyen de ces analystes en fonction de la clôture de l’action le dernier jour de bourse. de 2022. Voici les 10 actions qui correspondent à nos critères spécifiques, selon les données de FactSet, dans l’ordre du pourcentage d’achat ou de surpondération le plus élevé au plus bas : Amazon (AMZN) Alphabet (GOOGL) Microsoft (MSFT) Halliburton ( HAL) Walt Disney (DIS) Humana (HUM) Wells Fargo (WFC) Salesforce (CRM) Constellation Brands (STZ) Advanced Micro Devices (AMD) Amazon Pourcentage d’analystes avec une cote d’achat/surpondération : 92 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 60,9% Les analystes s’attendent à ce qu’Amazon rebondisse fortement après la chute des actions de près de 50% l’année dernière. Nous avons continué à investir dans le géant du commerce électronique et de l’informatique en nuage, mais nous avons été clairs sur ce que nous devons voir de la part de la direction dans les mois à venir, à savoir une discipline plus stricte en matière de coûts. C’est la clé pour que les actions d’Amazon progressent de manière significative face aux craintes croissantes de récession. Alphabet Pourcentage d’analystes avec une note d’achat/surpondération : 92 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 40,1 % Comme avec Amazon, la rue continue de se tenir avec Alphabet, la société mère de Google, malgré une baisse de 39,1 % du cours de son action en 2022. Similaire à Amazon , nous souhaitons voir Alphabet rationaliser ses embauches et ses dépenses, car sa principale source de revenus, la publicité, reste sous la pression des vents contraires économiques croissants. Microsoft Pourcentage d’analystes avec une cote d’achat/surpondération : 92 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 22,2 % Microsoft – la troisième action technologique à mégacapitalisation à figurer sur la liste – est également très appréciée des analystes après une année au cours de laquelle les actions ont presque chuté 29 %. Microsoft est l’une des entreprises les mieux gérées, ce qui nous permet de voir à travers tous les défis macroéconomiques à court terme et de nous concentrer sur ses perspectives de croissance à long terme, en particulier dans le cloud computing d’entreprise. Nous cherchons peut-être à réaliser des bénéfices si l’action grimpe vers le niveau de 300 $, après avoir terminé 2022 autour de 240 $ par action. Halliburton Pourcentage d’analystes avec une cote d’achat/surpondération : 86 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 16,8 % Halliburton a été un grand gagnant l’année dernière, grimpant de 72 % en 2022, et la grande majorité des analystes qui couvrent l’entreprise pensent qu’elle peut aller même plus élevé, même si les gains sont plus faibles cette année. Alors que les fluctuations quotidiennes des prix du pétrole peuvent parfois tester notre conviction dans nos investissements énergétiques – le brut West Texas Intermediate a clôturé de plus de 3,7% mardi – l’histoire de croissance pluriannuelle d’Halliburton reste intacte. Nous pensons également qu’il dispose d’un pouvoir de fixation des prix, un attribut clé de l’environnement économique actuel . Walt Disney Pourcentage d’analystes avec une note d’achat/surpondération : 82 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 37,7 % Les analystes s’attendent à ce que la magie revienne à Disney après une misérable chute de 44 % en 2022. Nous l’espérons également, maintenant que Bob Iger est de retour en tant que PDG. Iger devrait aider à stabiliser le navire, en particulier du côté du streaming perdant de l’argent de Disney. Humana Pourcentage d’analystes avec une cote d’achat/surpondération : 80 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 19,5 % Humana est le seul club détenant, à part Halliburton, à afficher des gains de parts de marché en 2022 et à figurer sur l’écran du top 10 de mardi. Bon nombre des mêmes facteurs qui ont alimenté la surperformance de Humana l’année dernière, avec une hausse de 10,4 % du titre, sont toujours d’actualité et expliquent pourquoi nous avons renforcé notre position dans l’assureur maladie plus tôt mardi. Ces raisons comprennent un manque de sensibilité économique et une exposition limitée à la force du dollar américain . Wells Fargo Pourcentage d’analystes ayant une cote d’achat/surpondération : 79 % À la hausse par rapport à l’objectif de cours moyen : 30,9 % Malgré les craintes d’une récession américaine à l’horizon, la plupart des analystes voient Wells Fargo d’un œil favorable. Les actions de la banque ont surperformé le S & P 500 l’an dernier, ne reculant que de 13,9% par rapport à la baisse d’environ 19% de l’indice. Alors même que nous attendons la dissipation complète du nuage réglementaire qui plane sur Wells Fargo, c’est l’une des banques les mieux capitalisées des États-Unis et sur le point de bénéficier de taux d’intérêt plus élevés. Salesforce Pourcentage d’analystes ayant une cote d’achat/surpondération : 78 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 47,2 % Ajoutez Salesforce à la liste des actions technologiques battues que la plupart des analystes s’attendent à récupérer en 2023. Les actions de Salesforce ont chuté de près de 48 % l’année dernière, une forte baisse à laquelle nous ne nous attendions certes pas. Nous chercherons à voir si le potentiel de création de valeur que l’investisseur activiste Starboard voit dans Salesforce commence à se matérialiser en 2023, tandis que Mark Benioff reprend son rôle précédent de PDG unique. Constellation Brands Pourcentage d’analystes ayant une cote d’achat/surpondération : 78 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 18,8 % Le fabricant de bière Corona et Modelo a également bien mieux résisté que le S&P en 2022, ne reculant que de 7,7 %. Nous pensons toujours que l’activité de Constellation devrait s’avérer relativement durable dans un ralentissement économique et renforcer notre position juste avant les vacances. Advanced Micro Devices Pourcentage d’analystes avec une note d’achat/surpondération : 76 % À la hausse par rapport à l’objectif de prix moyen : 35,7 % Sur les 10 actions de cette liste, AMD a connu la plus forte baisse en 2022. Les actions du fabricant de puces ont chuté de 55 %. Cependant, la plupart des analystes s’attendent à ce que sa fortune s’améliore cette année, après avoir été alourdie par la faiblesse de la demande sur des marchés finaux comme les PC. L'industrie des puces ne semble pas encore tirée d'affaire, mais nous continuons à soutenir AMD sur le long terme. Les colis se déplacent le long d’un tapis roulant dans un centre de distribution d’Amazon le Cyber ​​Monday à Robbinsville, New Jersey, le lundi 28 novembre 2022. Stéphanie Keith | Bloomberg | Getty Images