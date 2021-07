Wall Street s’attend à ce que les actions européennes surperforment les États-Unis cette année. Voici pourquoi

Des gens sont vus sur Wall Street à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 19 mars 2021. Brendan McDermid | Reuters

La grande majorité des banques d’investissement soutiennent les actions européennes pour surperformer leurs homologues américaines pendant le reste de l’année et jusqu’en 2022, alors que la reprise économique de la région et les mesures de relance historiques convergent. Des données économiques récentes en dehors de la zone euro suggèrent que sa reprise s’accélère, après un démarrage lent en raison de mesures de verrouillage persistantes et d’un déploiement lent des vaccins. Les lectures de l’indice PMI (indice des directeurs d’achat) de la zone euro plus tôt cette semaine ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré, ce qui implique une croissance rapide de l’activité commerciale dans l’ensemble du bloc en juin et offre la dernière d’une série de bonnes surprises. Cela a conduit à des actions concrètes de la part des investisseurs. Les flux de fonds communs de placement vers les actions européennes depuis le début de l’année sont à leur plus haut niveau depuis six ans, les investisseurs américains et asiatiques inversant les tendances récentes pour devenir des acheteurs nets d’actions européennes, selon l’analyse de Goldman Sachs. L’indice paneuropéen Stoxx 600 est en hausse de plus de 14 % depuis le début de l’année. Dans une note de recherche d’avril, la banque de Wall Street prévoyait que les actions européennes grimperaient de 10 % au cours des 12 prochains mois. L’indice est en hausse d’environ 3,7% depuis la publication de la note.

Les analystes de Morgan Stanley ont également déclaré que l’Europe était bien placée pour surperformer toutes les grandes régions cette année pour la première fois en plus de deux décennies. « Avec les investisseurs mondiaux structurellement sous-pondérés en Europe, la récente vague d’afflux, qui devrait être comptée en semaines plutôt qu’en mois, persiste beaucoup plus longtemps si le récit d’investissement reste attrayant », Graham Secker, stratège en chef des actions européennes chez Morgan Stanley, a déclaré dans un récent podcast d’investisseurs. Secker a ajouté qu’avec l’opinion générale de la banque sur les actifs à risque devenant plus modérées, l’optimisme pour les rendements européens devrait être considéré en termes relatifs plutôt qu’absolus. Barclays a attribué la hausse des afflux vers l’Europe, en particulier des investisseurs américains, à la réouverture retardée du continent offrant un avantage de croissance relatif au cours de la seconde moitié de l’année. Dans une note récente, Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes chez Barclays, a noté que si la croissance américaine semble culminer et que la Réserve fédérale commence à murmurer au sujet de la diminution, le rebond de la croissance de l’UE est à un stade plus précoce et la Banque centrale européenne reste très accommodante. . « Nous pensons que la dynamique économique positive de la région pourrait se poursuivre jusqu’en 2022, car le secteur privé est impatient de dépenser, les banques sortent de la crise en bonne forme et l’orientation budgétaire est résolument favorable à la croissance », a déclaré Cau.

Le fonds de relance historique de l’Union européenne est également considéré comme fournissant les bases d’une reprise économique forte et durable. L’économiste en chef européen d’UBS, Reinhard Cluse, a déclaré vendredi à CNBC que l’essentiel de la croissance du PIB généré par le Fonds de relance de l’UE se produira en 2022 et 2023. « Donc, je pense que les trois prochaines années seront celles où nous verrons probablement les plus gros bénéfices en termes d’activité économique réelle, de soutien aux bénéfices des entreprises, en particulier dans les secteurs qui ont bénéficié du fonds de relance », a-t-il déclaré. « Il s’agira de l’espace des biens d’équipement, des entreprises de services publics, des constructeurs automobiles et également des fournisseurs de télécommunications. Dans ces secteurs, nous nous attendrions aux bénéfices les plus significatifs. » Quelles actions en bénéficieront ? BNP Paribas a déclaré que la rencontre de la reprise macroéconomique et d’une BCE toujours accommodante continuerait de profiter aux valeurs dites de valeur dans la zone euro en particulier. « Des signes de pressions inflationnistes, une politique budgétaire et monétaire accommodante et des valorisations relativement attrayantes soutiennent la poursuite de la rotation axée sur la reprise vers le facteur Value », ont déclaré les analystes de la banque dans son rapport sur les perspectives du troisième trimestre. Les actions de valeur sont considérées comme sous-évaluées et profitent d’une reprise économique. Les investisseurs en actions de croissance, en revanche, s’attendent à ce qu’elles augmentent à un rythme plus rapide que le reste du marché. BNP Paribas a soutenu les actions européennes de la banque, des ressources de base, de l’automobile et du pétrole et du gaz – toutes considérées comme des actions de valeur – pour profiter au maximum de la reprise de la région. Il s’attend également à ce que la volatilité du marché diminue au cours des mois d’été.

L’Europe possède globalement une proportion plus élevée d’actions de valeur et cycliques (qui ont également tendance à suivre l’économie) que ses pairs mondiaux. La région a constamment sous-performé les États-Unis depuis environ 2007, lorsque les valeurs de croissance – telles que les géants américains de la technologie – étaient en vogue. Selon Saxo Bank, deux facteurs clés ont conduit à cette tendance : la numérisation s’est accélérée, profitant de manière disproportionnée aux entreprises américaines, et l’Europe a été la plus durement touchée par la Grande Crise Financière, qui a déclenché la crise de la dette européenne et conduit à plus d’une décennie d’austérité budgétaire. Cependant, Peter Garnry, responsable de la stratégie actions de Saxo Bank, a fait valoir mardi dans une note que l’Europe est désormais positionnée pour tirer parti d’une conjoncture importante : la décarbonisation et les opportunités dans les technologies vertes. De forts afflux Les analystes de Goldman Sachs dirigés par la stratège européenne Sharon Bell et le stratège en chef des actions mondiales Peter Oppenheimer ont déclaré que les récents afflux en Europe devaient probablement aller plus loin. Ils ont souligné que l’afflux de liquidités n’avait récupéré qu’une petite partie des sorties nettes ces dernières années, tandis que le taux d’entrées était en retard par rapport à l’amélioration des lectures PMI. « Les actions européennes ont été sous-performantes à long terme et la plupart des investisseurs ont donc des pondérations beaucoup plus faibles dans la région qu’auparavant », ont déclaré les analystes dans un rapport lundi. « La capacité des actions européennes à attirer des capitaux dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont le plus crucial sera la capacité d’augmenter les bénéfices, de fournir aux investisseurs des histoires de croissance innovantes et d’encourager les investisseurs nationaux à se tourner davantage vers les actions. »