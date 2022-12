Wall Street pense que l’inflation a atteint un sommet. Main Street s’attend à plus de douleur

De plus en plus d’acteurs du marché boursier et parmi les rangs des économistes professionnels se sont ralliés à l’opinion que l’inflation a atteint un sommet ou est déjà en déclin, mais les propriétaires de petites entreprises de Main Street ne s’attendent pas à un répit des prix élevés de sitôt, selon à un nouveau sondage CNBC.

Une écrasante majorité (78%) des entrepreneurs américains disent s’attendre à ce que l’inflation continue d’augmenter, selon l’enquête trimestrielle CNBC | SurveyMonkey Small Business Survey. C’est effectivement inchangé par rapport au dernier trimestre, lorsque 77% ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’inflation continue d’augmenter.

La conviction de Main Street que l’inflation n’a pas encore culminé vient au milieu des récents points de données économiques contradictoires et du sentiment des consommateurs.

Les prix de gros rapportés vendredi ont augmenté plus que prévu en novembre alors que les prix des denrées alimentaires ont continué de grimper. Cependant, l’indice des prix à la production, une mesure de ce que les entreprises obtiennent pour leurs produits en cours de développement, a augmenté de 7,4 % par rapport à il y a un an, le rythme le plus lent sur 12 mois depuis mai 2021. Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a augmenté plus que prévu dans un contexte de baisse des anticipations d’inflation, quoique toujours élevé par rapport à l’histoire récente.

Megan Greene, économiste en chef chez Kroll Global, a déclaré vendredi sur “Squawk Box” de CNBC qu’elle pense que “le pic d’inflation est probablement derrière nous”.

Mais les préoccupations liées à l’inflation conduisent à la saison des fêtes la plus prudente pour les acheteurs depuis 2013, selon l’enquête économique CNBC All-America, 41 % des consommateurs déclarant qu’ils prévoient de dépenser moins cette année que l’année dernière. De ce groupe, un tiers a déclaré qu’il dépenserait moins à cause de l’inflation.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré mardi que l’acheteur américain se sentait toujours “stressé” par l’inflation, même si cet effet ne se faisait pas sentir uniformément dans toutes les catégories.

Des prix de l’essence moins chers pourraient contribuer à atténuer ces inquiétudes, car le prix du gallon devrait maintenant tomber en dessous de 3 dollars pour davantage d’Américains d’ici la fin de l’année. Selon AAA, la moyenne nationale pour un gallon d’essence sans plomb était de 3,329 dollars jeudi, bien en dessous du prix record de 5,01 dollars le gallon du 14 juin et en dessous du prix observé avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Indépendamment des vents favorables économiques, l’inflation reste une préoccupation majeure pour les propriétaires de petites entreprises.

Plus de propriétaires de petites entreprises (45 %) déclarent maintenant que l’inflation est le plus grand risque pour leur entreprise que celui suivi dans l’une des enquêtes trimestrielles récentes précédentes. L’enquête CNBC|SurveyMonkey auprès des petites entreprises pour le quatrième trimestre 2022 a été menée du 9 au 11 novembre. 16 parmi près de 2 600 propriétaires de petites entreprises.