Wall Street optimiste sur la reprise des technologies chinoises Alibaba, Tencent et Baidu

Les analystes sont optimistes à l’égard des grandes entreprises technologiques chinoises, même si la reprise semble inégale entre les entreprises et leurs derniers bénéfices.

Alors que le géant des moteurs de recherche Baidu battre les estimations de revenus et de bénéfices pour le premier trimestre 2023 et Tencent a renoué avec la croissance après des trimestres consécutifs négatifs et stables, Alibaba a raté les attentes de revenus du premier trimestre et ses actions cotées à Hong Kong ont chuté de près de 5% vendredi.

« Baidu, Alibaba, Tencent ont rapporté – la plupart des revenus étaient un battement », a déclaré vendredi Ronald Keung, responsable de la recherche sur Internet en Asie chez Goldman Sachs, à « Street Signs Asia » de CNBC.

Alibaba a raté les estimations de revenus des analystes, mais les revenus ont augmenté de 2 % en glissement annuel pour atteindre 208,2 milliards de yuans chinois (29,6 milliards de dollars).

L’unité de commerce domestique du géant de la technologie a chuté de 3 % au premier trimestre, tandis que l’activité cloud a baissé de 2 %, ce qui souligne les craintes qu’un rebond des dépenses de consommation chinoise ne soit pas aussi fort que prévu.

Notant la baisse des actions d’Alibaba, Jiong Shao, analyste chez Barclays, a déclaré vendredi, avant le sommet du Groupe des Sept du week-end : « Je pense qu’il y a eu des inquiétudes géopolitiques… Les investisseurs s’inquiètent d’une éventuelle sorte de sanction contre la Chine et contre les entreprises chinoises. »

Les dirigeants du G-7 étaient à Hiroshima, au Japon, ce week-end, pour discuter des problèmes mondiaux et régionaux, y compris les défis posés par les politiques et les pratiques de la Chine.

Dans une déclaration conjointe, les dirigeants du G-7 ont reconnu qu’il était nécessaire de réduire les risques et de se diversifier depuis la Chine, et non de se découpler. Ils ont souligné la nécessité de « relever les défis posés par les politiques et pratiques de la Chine » et de « contrer les pratiques malveillantes, telles que le transfert de technologie illégitime ou la divulgation de données ».