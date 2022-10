Wall Street est myope sur les méta-plateformes, ignorant les choses qui peuvent bien se passer

Le club détenant Meta Platforms (META) semble être un titre détesté à Wall Street, quoi qu’il fasse. Le titre a atteint un nouveau creux de 52 semaines mercredi, un jour après que la société a dévoilé son nouveau casque Quest Pro lors de sa conférence Meta Connect 2022. Le géant des médias sociaux derrière Facebook et Instagram a également signalé lors de l’événement qu’il est plus déterminé que jamais à développer le métaverse grâce à des investissements internes et des partenariats clés. Même avec ce que nous considérons comme ces développements prometteurs du métaverse et une solide activité basée sur la publicité en ligne, les investisseurs ne s’embarquent pas. Voici un aperçu de l’actualité du matériel, des partenariats récemment annoncés et de ce qui est en préparation. Quest Pro À partir du Meta Quest Pro, à 1 500 $, le casque cible un public différent de son homologue Meta Quest 2, qui commence à 400 $. Ce dernier est plus axé sur les jeux et son prix vise à encourager une large adoption par les consommateurs, le premier – bien que capable d’exécuter des jeux – est clairement considéré davantage comme une plate-forme de collaboration et de productivité professionnelle. En plus des spécifications renforcées, le casque Pro dispose également d’un passage en couleur, permettant aux utilisateurs de voir le monde extérieur via la caméra intégrée à l’extérieur du casque. La fonctionnalité fournit la base d’une expérience de réalité mixte – quelque chose entre la réalité virtuelle où le monde réel est entièrement noyé et la réalité augmentée où vous visualisez réellement le monde réel de vos propres yeux, pas à travers l’objectif de la caméra, et avez des images numériques superposées ce que vous voyez pour fournir des informations utiles. L’appareil dispose également de caméras tournées vers l’intérieur utilisées pour capturer les expressions faciales. Il a été construit à partir de zéro avec la plate-forme de présence de Meta, une boîte à outils conçue pour aider les développeurs à créer des expériences de réalité mixte. Outils et partenariats Alors que le Quest Pro est impressionnant en soi, ce qui le rend vraiment intrigant, ce sont les outils et les partenariats qui ont été annoncés avec lui. En commençant par les outils développés en interne par Meta, en plus de la plateforme de présence, Meta a introduit Magic Room, un outil destiné à servir un espace de travail de réalité mixte. En ce qui concerne les efforts de partenariat, l’équipe a noté qu’Autodesk (ADSK) met à jour son application de révision de conception collaborative pour tirer parti de Quest Pro, tandis qu’Adobe (ADBE) prévoit de publier une suite d’applications pour les créateurs 3D professionnels. Ceux-ci sont certainement très encourageants en termes d’incitation à l’adoption professionnelle, mais le partenariat que nous pensons être transformateur en termes d’adoption potentielle est celui annoncé avec Microsoft (MSFT), également une holding du Club. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a rejoint le discours d’ouverture pour discuter de certains détails de la collaboration. Avant de creuser dans ce que Microsoft apportera au Quest Pro, nous voulons rappeler aux membres que Microsoft a en fait son propre casque, le HoloLens. En conséquence, nous pensons qu’il y a quelques éléments à lire dans ce partenariat. Tout d’abord, cela évoque l’idée que l’avenir de l’informatique via un casque n’est pas un jeu à somme nulle. Deuxièmement, les applications varieront considérablement, alors que Microsoft semble se concentrer davantage sur des applications de niche dans les domaines de la fabrication, de la santé et de l’éducation, le prix de l’HoloLens commençant à 3 500 $. Meta semble axé sur les jeux et les applications professionnelles moins spécialisées avec un prix plus adapté à une adoption à grande échelle. Alors, qu’est-ce que Microsoft apporte à la table en s’associant à Meta ? Pour le côté professionnel, Teams apporte ce qu’il appelle une “expérience de réunion immersive” à Quest. Lentement mais sûrement, il semble que les applications de travail de Meta et celles de Microsoft commenceront à converger dans le métaverse avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, notant que son entreprise travaille pour activer Horizon Workrooms for Teams. Nous aimons cette idée d’une vision plus ouverte du métaverse, plutôt que celle dans laquelle tous les travailleurs doivent utiliser le même matériel de la même entreprise. En plus de Teams, Microsoft apporte sa suite 365 – Word, Excel, PowerPoint, Outlook – à la plate-forme, permettant aux utilisateurs de Quest Pro d’interagir avec toutes les applications de productivité qu’ils connaissent déjà. À un niveau supérieur, en pensant aux grandes entreprises, Nadella a ajouté que Microsoft apporte à la plate-forme des outils qui permettront aux entreprises de garantir que la sécurité qu’elles attendent des ordinateurs personnels et des appareils mobiles sera transférée aux casques VR. Bien sûr, travaillez dur, jouez dur et dans les jeux, Microsoft a annoncé que sa plate-forme de jeu xCloud arrive sur Meta Quest. Donnant un aperçu de ce que le métaverse peut signifier pour les entreprises, Meta a souligné la mise en œuvre de l’espace de travail virtuel par Accenture avec la PDG Julie Sweet rejoignant le discours d’ouverture de Meta Connect pour discuter de la façon dont la technologie les aide à gérer leur effectif de plus de 700 000 personnes. En tant que société de services informatiques et de conseil qui travaille avec 91 membres du Fortune Global 100 et plus de 75 % du Fortune Global 500, l’adoption de la technologie par Accenture est significative. À ce jour, l’entreprise a déployé 60 000 casques Quest 2 et transformé son processus d’intégration, attirant plus de 150 000 personnes sur son campus virtuel. Pour faciliter l’adoption par les entreprises, Meta a l’intention de lancer Quest for Business l’année prochaine, un ensemble d’abonnements pour Quest 2 et Pro qui comprend une suite d’applications de productivité professionnelles. Alors que les détails étaient limités, nous avons eu un aperçu d’un appareil sur lequel Meta travaille que les utilisateurs portent au poignet comme une montre, et il permet l’utilisation de mouvements moteurs fins pour le casque en exploitant les signaux neuronaux. Bien que l’adoption à grande échelle soit certainement loin, nous pensons qu’elle offre un autre regard sur la prochaine génération d’informatique, car la frontière entre le monde réel et le monde virtuel est de plus en plus floue. Nous avons également appris que Meta travaille sur une technologie qui permettra de créer des jumeaux numériques d’objets et d’avatars réalistes, des innovations qui devraient servir à élargir davantage les cas d’utilisation de la gamme Quest. En fin de compte, la technologie métaverse des Meta Platforms en est certainement à ses débuts. En ce qui concerne Wall Street, c’est simplement un gouffre financier d’investissement qui ne rapportera pas vraiment dans une décennie, voire pas du tout. Nous pensons cependant que la conférence Meta Connect a servi à réaffirmer l’idée que l’avenir de l’informatique est dans la réalité interactive et 3D – qu’elle soit virtuelle, mixte ou augmentée. Bien que nous comprenions la frustration suscitée par l’action et le scepticisme quant à la vision d’avenir de Meta, nous encourageons les membres du Club – en particulier les jeunes membres qui ont un horizon d’investissement plus long – à faire un zoom arrière et à réfléchir au rythme de l’innovation que nous avons vu au cours des dernières décennies. . Il y a cinquante ans, Pong est devenu le premier jeu d’arcade à succès ; Il y a 45 ans, l’Apple 2 devenait le premier PC à succès ; six ans plus tard, en 1983, nous avons reçu le premier caméscope grand public de Sony et ce qui est considéré comme l’année de naissance d’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui. Un an après cela, en 1984, nous avons obtenu le premier téléphone portable disponible dans le commerce de Motorola – coûtant environ 4 000 $ ou près de 12 000 $ en dollars d’aujourd’hui ; il pesait deux livres et comportait 30 minutes de temps de conversation. En 1985, nous avons eu la console de jeu Nintendo NES. Avant l’arrivée des DVD en 1997, nous avions la VHS. L’iPod était en 2001, puis l’iPhone en 2007. Ainsi, en 10 ans, nous sommes passés des VHS et des DVD à l’iPhone. (Nos remerciements à Wired pour nous avoir aidés avec toutes ces dates.) Aujourd’hui, nous avons des casques VR grand public produits à grande échelle et des prototypes fonctionnels de dispositifs d’entrée de neurones moteurs pour les casques de réalité augmentée. En 50 ans, nous sommes passés de Pong et pas d’Internet à des assistants domestiques intelligents, des véhicules semi-autonomes, des casques de réalité mixte autonomes, des appareils mobiles avec un Internet ultra-rapide et des ordres de grandeur plus puissants que le vaisseau spatial de la mission Apollo 11 qui nous a amenés au la lune, le cloud computing et les premiers stades de la technologie d’édition de gènes. Oh et en parlant de vaisseaux spatiaux, certains d’entre eux vont maintenant en orbite, atterrissent sur terre et sont réutilisés. Est-il vraiment si fou de penser que les casques VR encombrants que nous voyons aujourd’hui s’apparentent aux premiers téléphones portables ou à la console de jeu Nintendo NES et que dans 10 ans, nous pourrions envisager des lunettes de réalité augmentée avec un facteur de forme similaire à une paire de lunettes pour lire? Alors que certains diront que Meta détourne les yeux du ballon, nous pensons que la direction se concentre plutôt sur la direction du ballon. Nous n’encouragerions jamais la spéculation sur les technologies futures à quelque évaluation que ce soit. En fin de compte, c’est absolument le résultat qui compte, pas les promesses d’un futur salaire. À 12 fois les estimations de bénéfices GAAP à terme et les signes que la monétisation de Reels s’améliore tandis que la monétisation de WhatsApp commence à monter en puissance, nous pensons que le marché ignore tout ce qui pourrait bien se passer avec Meta, à la fois avec ses activités actuelles basées sur la publicité et avec ces investissements orientés métavers. Pour ceux qui sont simplement sceptiques quant au métaverse ou à l’idée de casques/lunettes intelligents, comprenez que vous pariez contre l’innovation et contre des leaders comme Satya Nadella et Microsoft, Mark Zuckerberg et Meta Platforms. Pariez contre eux si vous le souhaitez, mais comprenez qu’historiquement, les 10 derniers mois mis à part, cela a été un pari perdant. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long META et MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Le casque Meta Quest Pro lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York, aux États-Unis, le mardi 11 octobre 2022. Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images