Wall Street donne des millions à Eric Adams et Andrew Yang

Les dirigeants de Wall Street ont investi plus de 9 millions de dollars dans des groupes de soutien aux candidats dans la course au prochain maire de New York, la plupart des gros sous soutenant l’ancien candidat présidentiel Andrew Yang et le président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams.

CNBC a examiné les dossiers des dons des dirigeants de Wall Street qui ont contribué à des organisations soutenant les candidats démocrates à la mairie de New York.

Un super PAC soutenant Adams a reçu plus de 4 millions de dollars de dirigeants du secteur financier, selon le New York City Campaign Finance Board. Deux groupes pro-Yang, un super PAC et un groupe 527 distinct, ont reçu plus de 3 millions de dollars combinés des dirigeants financiers.

Les dirigeants de Wall Street ont donné plus de 2 millions de dollars à un super PAC soutenant l’un de leurs anciens collègues, l’ancien dirigeant de Citigroup Ray McGuire.

Le vainqueur de la primaire démocrate de la course, qui est dans un peu plus d’une semaine, le 22 juin, sera favori pour remporter les élections législatives de novembre.

Les gros dons d’argent démontrent à quel point la course est importante pour Wall Street.

« Les institutions financières disposent d’un important capital humain et monétaire investi à New York », a déclaré Hank Sheinkopf, stratège démocrate new-yorkais de longue date, qui a noté que la ville pourrait se retrouver avec un déficit budgétaire de 12 milliards de dollars à la fin du mandat du maire Bill de Blasio.

« La rue a besoin de son vainqueur et d’un accès à l’hôtel de ville », a déclaré Sheinkopf.

Les super PAC peuvent collecter et dépenser une somme d’argent illimitée pour leurs candidats préférés, donnant ainsi aux candidats un énorme coup de pouce financier pendant leurs campagnes, une grande partie des fonds étant consacrée à des publicités supplémentaires.

Un porte-parole d’Adams a déclaré à CNBC que la campagne n’était pas affiliée au super PAC et a refusé de commenter qui a donné à l’organisation.

« Eric a reçu un large soutien pour devenir le prochain maire de New York de tous les horizons économique et démographique en raison de sa vision inclusive et audacieuse de la ville », a déclaré lundi Evan Thies, porte-parole de la campagne Adams.

Les représentants de Yang et McGuire n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires avant la publication

Les primaires pour les élections à la mairie démocrate et républicaine ont lieu la semaine prochaine, le vote anticipé étant déjà en cours.

Un nouveau WNBC/Telemundo 47/Politico/Marist sondage montre Adams avec une avance de sept points sur l’ancienne chef de l’assainissement de la ville, Kathryn Garcia. L’avocate et militante progressiste Maya Wiley et Yang sont derrière les deux principaux prétendants à cette enquête. McGuire est sixième avec 13% des participants encore indécis.

Le super PAC pro-Adams, appelé Strong Leadership NYC, a vu des contributions d’une grande variété de dirigeants de Wall Street, y compris 1,5 million de dollars de Steve Cohen, qui possède les Mets de New York et dirige Point72 AssetMmanagement.

Parmi les autres principaux donateurs de Wall Street à ce PAC, citons 1 million de dollars de Dan Loeb, fondateur du fonds spéculatif Third Point; 750 000 $ de Ken Griffin, PDG de la société d’investissement Citadel; 500 000 $ de l’investisseur de longue date Stanley Druckenmiller ; et 500 000 $ de Paul Tudor Jones, le fondateur de Tudor Investment Corp.

Cohen, Loeb et Griffin ont également remis des chèques à six chiffres à un super PAC pro-Yang appelé le Comeback PAC. Les dossiers de financement de la campagne électorale de la ville montrent que le Yang PAC a reçu d’autres dons importants du secteur financier.

Anthony Scaramucci, qui a brièvement occupé le poste de directeur des communications de l’ancien président Donald Trump et dirige actuellement la société d’investissement SkyBridge Capital, a versé 15 000 $ au PAC pro-Yang. Peng Zhao, PDG de Citadel Securities, a donné 250 000 $ au Comeback PAC, et le cofondateur de l’investisseur de Susquehanna International Trading Group, Jeffrey Yass, a donné 500 000 $ au PAC.

Loeb, Griffin et Yass se sont combinés pour contribuer 100 millions de dollars pour soutenir les candidats fédéraux pendant le cycle électoral de 2020, la plupart allant à des causes républicaines, selon les données du Center for Responsive Politics, non partisan.

McGuire est entré dans la course, beaucoup s’attendant à ce que l’argent de Wall Street soit largement consacré à sa candidature après son mandat chez Citigroup.

Les deux fondateurs de la société d’investissement Perella Weinberg Partners se sont associés pour donner 150 000 $ au super PAC pro-McGuire, New York pour Ray. Ricky Sandler, PDG d’Eminence Capital, a donné 200 000 $ au super PAC, tandis que le PDG et fondateur de Pershing Square, Bill Ackman, a versé 250 000 $. John Mack, l’ancien PDG de Morgan Stanley, a donné 45 000 $ au PAC.