Wall Street devrait se préparer à des «oscillations de prix plus importantes que la normale»: PNC

« Je ne crois pas vraiment que l’inflation soit le risque clé en termes de voie à suivre pour les marchés », a déclaré Agati. « Nous pensons en fait que c’est ce mot de cinq lettres que nous avons commencé à entendre certains gouverneurs de la Fed plus récemment, et c’est » effiler « .

Selon Agati, l’indice de volatilité CBOE, ou VIX, qui est considéré comme l’indicateur de la peur du marché et reflète la volatilité future sur une période mensuelle, est revenu à sa moyenne historique. Mais elle note que tous les contrats sont toujours plus élevés qu’en janvier 2020, avant que la pandémie ne frappe les États-Unis.

Amanda Agati, directrice des investissements de PNC Financial, énumère les évaluations boursières étirées, le bavardage de la Réserve fédérale et la fin des contrôles de relance comme des forces troublantes sur le marché.

Agati s’attend à ce qu’à mesure que les contrôles de relance cessent, les transactions hautement spéculatives entraînées par la rébellion de Reddit, y compris celles de AMC Entertainment et GameStop, se dérouleront d’ici la fin de l’été.

« C’est un rappel amical que les marchés ont été vraiment soutenus par beaucoup d’accommodements politiques et de mesures de relance au cours de la pandémie », a déclaré Agati. « Nous avons une falaise budgétaire à venir en septembre, et je pense donc que cela changera le jeu de manière assez significative pour les expositions de valeur à petite capitalisation à ce moment-là. »

Pour les gains les plus fiables, elle conseille aux investisseurs d’envisager de partir à l’étranger. Agati trouve les marchés émergents attrayants. Elle continue de posséder et d’ajouter de l’exposition à la région.

« C’est une belle couverture dans un contexte inflationniste », a-t-elle déclaré. « Si vous faites un zoom arrière et regardez les perspectives de croissance à plus long terme, c’est l’étoile la plus brillante de l’univers des classes d’actifs actions, en pleine croissance – d’un point de vue économique et des bénéfices – à partir d’une base beaucoup plus élevée par rapport au reste du monde développé. «

Les prévisions de volatilité d’Agati n’incluent peut-être pas d’avertissement officiel de correction du marché, mais c’est quelque chose qui la préoccupe clairement.

« Lorsque vous regardez l’analyse et les données historiques, nous attendons depuis longtemps une correction significative, et la dernière fois que nous l’avons vue sur le S&P 500, c’était en septembre de l’année dernière », a déclaré Agati.

À la clôture de jeudi, le S&P 500 et le Dow Jones sont respectivement à 1% et 1,5% de leurs plus hauts historiques. Le Nasdaq, riche en technologies, est en baisse de 4% par rapport à son record.

Avertissement