Wall Street devient plus optimiste sur Nvidia (encore). Où se trouve Cramer

Après une forte baisse par rapport à ses records de mi-juillet, Nvidia (NVDA) semble revenir en grâce avant sa sortie trimestrielle mercredi soir. Il est même difficile d’imaginer les mots « de retour en grâce », étant donné que l’action a plus que triplé en 2023. Mais avant le gain de 7% de lundi dernier et l’avance de plus de 8% de ce lundi, les actions de Nvidia avaient chuté de près de 14% de leur tout La récente résurgence de Nvidia place la barre déjà haute avant la publication des résultats de mercredi alors que le géant des semi-conducteurs se bat pour répondre à la demande croissante de ses puces leaders du marché pour les applications d’intelligence artificielle. Les investisseurs qui ont récemment acheté Nvidia armés d’attentes exorbitantes pour l’impression du deuxième trimestre de l’exercice 2024 de la société pourraient choisir de fuir, quels que soient les rapports et les directives de la société. Considérant qu’une variable clé des résultats de Nvidia est quelque chose hors de ses mains – la fourniture de ses puces AI – il est préférable de voir le stock sur un horizon pluriannuel, et non d’un trimestre à l’autre. « Les analystes sont complètement en charge. Ils continuent à augmenter, quoi qu’il en soit », a déclaré Jim Cramer lundi. Outre Apple (AAPL), Nvidia est la seule autre action du Club à avoir reçu la désignation « possède-le, ne l’échange pas » de Jim. « Je ne dis pas vendre », a-t-il souligné. « Je remets juste en question la valorisation créée par ce niveau d’enthousiasme sans fin. » Une avalanche d’analystes de recherche ont récemment relevé leurs projections de cours des actions et modifié leurs estimations financières pour Nvidia. Au cours des dernières 24 heures seulement, HSBC a relevé son objectif de prix Nvidia de 30 % à 780 $ par action, parmi les plus élevés de Wall Street, ce qui implique une hausse de plus de 66 % par rapport au cours de clôture de lundi de 469,67 $ par action. Baird a nommé Nvidia parmi les meilleurs choix et a déclaré qu’il voyait l’action atteindre 570 $ par action au cours des 12 prochains mois, en hausse par rapport à son objectif précédent de 475 $. Le nouvel objectif de cours de KeyBanc est de 620 $ par action, à partir de 550 $. Ces ajustements de HSBC, Baird et KeyBanc font suite à un flux constant de notes de recherche optimistes la semaine dernière, dont une de Piper Sandler et une de Barclays, qui a déclaré que Nvidia n’a « pas de concurrent clair derrière » dans la course pour bénéficier financièrement du boom de l’IA. . L’objectif de prix consensuel pour Nvidia a grimpé à près de 536 $ par action, selon FactSet, en hausse d’environ 7 % depuis le début du mois. Les estimations des ventes de Nvidia au deuxième trimestre de l’exercice 2024 ont légèrement augmenté, d’environ 1 % pour atteindre 11,2 milliards de dollars, selon FactSet. Ces révisions d’août interviennent après les changements plus spectaculaires apportés aux estimations fiscales de Wall Street aux deuxième et troisième trimestres qui se sont produits fin mai et juin, immédiatement après le battement et l’augmentation à couper le souffle de Nvidia le 24 mai, entraînés par la frénésie de l’IA. Tout comme les prévisions de Nvidia ont déclenché sa poussée post-bénéfices en mai, les investisseurs se concentreront étroitement sur les prévisions de la société pour son trimestre en cours. Les attentes ont été augmentées ici aussi. Les ventes au cours des trois mois clos en octobre (troisième trimestre de l’exercice 2024) devraient désormais s’élever à 12,6 milliards de dollars, et le bénéfice par action devrait totaliser 2,39 dollars, selon FactSet. Pour les deux mesures, c’est 4,4 % de plus que le consensus d’il y a quelques semaines à peine. Selon les estimations actuelles, les revenus de Nvidia pour son trimestre d’octobre devraient plus que doubler d’une année sur l’autre, tandis que le BPA devrait plus que quadrupler. Si les conseils de Nvidia ne répondent finalement pas à ces attentes élevées, cela en dira probablement plus sur la disponibilité de ses puces IA haut de gamme que sur l’intérêt des clients à les acheter. Après tout, les derniers rapports sur les bénéfices des géants du cloud computing – y compris les participations du Club Microsoft (MSFT) et Alphabet (GOOGL) – indiquent que l’augmentation des dépenses en infrastructure d’IA est bel et bien vivante. (Sur la base de ses prouesses en matière d’IA, le Club a ajouté lundi quelques actions supplémentaires de Microsoft depuis la baisse des bénéfices après les actions.) Un point d’interrogation majeur est l’offre et si Nvidia, qui s’appuie sur des sous-traitants tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) pour produire ses chips, dispose d’un produit adéquat pour répondre à la demande. Lors de son appel aux résultats fin juillet, le directeur général de TSMC, CC Wei, a déclaré qu’il avait été « très difficile de répondre à 100% » de ce dont ses clients d’emballage avancés, tels que Nvidia, avaient besoin. Alors que TSMC s’efforce d’augmenter la capacité de ce processus connu sous le nom de « puce sur plaquette sur substrat » ​​ou CoWoS, Wei a déclaré que les contraintes pourraient ne pas s’atténuer avant le second semestre de l’année prochaine. Un autre thème clé entrant dans l’impression de Nvidia est l’état de ses activités en Chine. Il ne fait aucun doute que les géants de la technologie de la deuxième économie mondiale veulent que les puces de Nvidia développent leurs systèmes d’IA. Mais il y a une incertitude quant à ce que le gouvernement américain autorisera éventuellement à vendre. Dans l’intervalle, des entreprises chinoises telles qu’Alibaba (BABA) et la société mère de TikTok, ByteDance, auraient passé des commandes massives – totalisant environ 5 milliards de dollars, selon le Financial Times – pour anticiper tout contrôle plus strict des exportations que Washington pourrait imposer. Cela devrait être positif pour les résultats à court terme de Nvidia. Mais dans l’ensemble, les analystes de Citigroup ont déclaré dans une note aux clients la semaine dernière que les investisseurs souhaitaient en savoir plus sur la durabilité des commandes provenant d’entreprises chinoises. Nvidia vend actuellement des versions réduites de ses puces AI les plus puissantes en Chine, qui ont été créées l’année dernière pour se conformer aux restrictions initiales de l’administration Biden afin de répondre aux préoccupations américaines concernant la technologie utilisée par l’armée chinoise. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis envisagent des contrôles à l’exportation encore plus stricts qui couvriraient également les puces modifiées moins puissantes, connues sous le nom d’A800 et H800. Les versions non modifiées de Nvidia sont appelées A100 et H100. Nvidia a déclaré que des règles d’exportation plus strictes auraient un impact financier minime à court terme, car la demande dans le reste du monde est suffisamment forte pour combler le vide. Mais, à long terme, la société a déclaré qu’elle ressentirait l’impact des opportunités perdues en Chine. Les ventes à la Chine ont représenté 20 à 25 % des revenus globaux des centres de données de Nvidia, a déclaré la directrice financière Colette Kress aux investisseurs en juin en réponse au rapport initial du Journal sur la question. Les ventes de centres de données ont représenté environ 60% des revenus de l’entreprise au premier trimestre de l’exercice 2024 de Nvidia. Conclusion Nvidia maintient sa position comme l’une de nos deux actions « possédées, ne l’échangez pas », malgré nos réserves concernant le récent battement de tambour des hausses d’objectifs de prix et des révisions des estimations. Le battage médiatique du trimestre a créé une situation où une légère lacune pourrait entraîner une baisse démesurée du titre, alors que les traders à court terme se dirigent vers les sorties. Les investisseurs ayant des horizons temporels plus longs devraient être conscients de cette configuration et disposés à y voir clair, car la place de Nvidia en tant que fournisseur dominant de puces IA récoltera des fruits bien au-delà du prochain trimestre ou des deux prochains. Jen-Hsun Huang, président et chef de la direction de Nvidia Corp., annonce la plate-forme de supercalcul EGX Edge lors de l’événement de la société au Mobile World Congress Americas à Los Angeles, Californie, le 21 octobre 2019. Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images