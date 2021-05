Wall Street a tort d’être optimiste sur les actions européennes, selon un stratège

LONDRES – Tout le monde n’est pas optimiste sur l’Europe pour le reste de l’année.

Peter Toogood, directeur des investissements de la société de services financiers Embark Group, estime que les actions européennes pourraient bien suivre le rythme des actions américaines dans les mois à venir, mais cela ne veut pas dire qu’il partage l’optimisme de Wall Street pour la région.

Les analystes de Morgan Stanley affirment que l’Europe est bien placée pour surperformer toutes les grandes régions cette année pour la première fois depuis plus de deux décennies. La banque d’investissement estime que les marchés américains seront probablement plus «agités» dans les mois à venir, invoquant une hausse de l’inflation, une pression croissante sur les marges bénéficiaires et un possible ralentissement de l’assouplissement quantitatif.

Dans le même temps, il existe des arguments « convaincants » pour que l’Europe soit la région la plus performante en raison de valorisations attrayantes, d’une croissance plus forte du bénéfice par action et du lancement de l’énorme fonds de relance post-Covid de l’UE.

Par ailleurs, les analystes de Goldman Sachs ont identifié des actions «bon marché» en Europe pour le reste de l’année, tandis que JPMorgan a nommé des actions «bon marché» à acheter dans la région si le marché baisse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec l’idée que les actions européennes pourraient bientôt se dissocier des États-Unis, Toogood a déclaré vendredi à « Squawk Box Europe » de CNBC: « Non, je ne le fais pas … Je ne l’achète pas cette fois. »

«Je reconnais volontiers que nous allons continuer… Il va y avoir un rebond de Covid, théoriquement, ils sont en train de se ressaisir, il y a la reprise à venir mais il va être très tard. l’automne et l’hiver bientôt où je suis désolé (mais) Covid ne va pas disparaître », a-t-il poursuivi.

« Donc, non, je ne l’achète pas. Je pense qu’ils sont arrivés trop tard à la fête en termes de vaccins; très tristement, et donc la récupération est retardée », a déclaré Toogood.

À ce jour, environ 33% des citoyens de l’UE ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, selon statistiques compilées par Notre monde en données. En revanche, près de 48% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin.