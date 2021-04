Les dirigeants de Wall Street, leurs employés et les associations professionnelles ont investi au moins 2,9 milliards de dollars dans des initiatives politiques au cours du cycle électoral de 2020, selon un nouveau rapport de recherche.

L’étude, d’abord partagé avec CNBC et rédigé par les Américains pour la réforme financière, dépeint un effort historique de ceux des banques et de diverses autres sociétés de services financiers pour contribuer aux campagnes et aux politiques de lobbying en cours d’élaboration à Washington, DC

Le rapport indique que ce sont les dépenses les plus importantes de ceux du secteur des services financiers dans un cycle électoral depuis la course à la présidentielle de 2016. À cette époque, les financiers ont dépensé 2 milliards de dollars pour des efforts similaires. La dépense de 2,9 milliards de dollars équivaut à près de 4 millions de dollars par jour tout au long du cycle, selon le nouveau rapport.

L’étude a combiné les contributions de lobbying et de campagne de 2019 à 2020. Une partie de la méthodologie du groupe s’est concentrée sur les contributions et les dépenses de lobbying des acteurs du secteur FIRE, qui se concentre sur les secteurs de la finance, des assurances et de l’immobilier.

« Année après année, ce torrent d’argent donne à Wall Street un rôle démesuré dans la façon dont nous sommes gouvernés, tout en conduisant et en protégeant les politiques qui aident les super riches de cette industrie à accumuler des fortunes encore plus grandes aux dépens du reste d’entre nous », Lisa Donner , directeur exécutif d’Américains pour la réforme financière, a déclaré à CNBC dans un communiqué.

Il y a aussi un section cela montre les législateurs républicains qui ont reçu le plus du secteur financier lors de l’élection, qui se sont ensuite opposés à la confirmation des résultats du collège électoral à la suite de l’émeute meurtrière du 6 janvier à Capitol Hill.

Le rapport indique que les individus et les entités de campagne liés au secteur financier ont contribué un peu plus de 1,9 milliard de dollars pour soutenir les candidats à une fonction fédérale, dont plus de 74 millions de dollars pour soutenir la candidature du président Joe Biden à la présidence.

Sur les 1,9 milliard de dollars, 47% sont allés aux républicains et 53% aux démocrates. En fait, ce rapport note que plus de 250 millions de dollars de ceux qui travaillent dans le secteur FIRE sont allés au soutien de Biden, le plus grand de tous les prétendants à la présidence. Ces contributions étaient un mélange de dons à sa campagne et à des groupes extérieurs qui le soutenaient.

L’ancien président Donald Trump, en revanche, a vu un peu plus de 103 millions de dollars de ces mêmes industries.

Une autre clé de l’étude est la quantité de lobbying qui a été exercée par les acteurs du secteur financier pendant le cycle électoral. Les sociétés financières et leurs groupes associés ont dépensé plus de 932 millions de dollars au cours de cette période.

Blackstone, Charles Schwab, Susquehanna International, l’American Bankers Association, Bain Capital et Renaissance Technologies sont parmi les 20 principales sociétés financières et associations professionnelles qui ont fait du lobbying et ont fait contribuer des employés ou leurs PACs aux candidats.

Les sénateurs qui ont reçu ensemble plus de 300 millions de dollars de la part des acteurs du secteur financier comprennent les campagnes des Sénateurs Jon Ossoff, D-Ga., Mark Kelly, D-Ariz., Lindsey Graham, RS.C., Mitch McConnell, R-Ky ., et Raphael Warnock, D-Ga.

Les principales associations commerciales bancaires se sont associées pour investir un peu plus de 53 millions de dollars en contributions et en dépenses de lobbying.

Quant aux législateurs de la Chambre GOP qui ont contesté les résultats du Collège électoral en janvier, le rapport montre que les principaux bénéficiaires de l’argent de Wall Street dans cette catégorie comprennent, le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, R-Californie, les représentants Steve Scalise, R- La., Blaine Luetkemeyer, R-Mo., Lee Zeldin, RN.Y., et Elise Stefanik, RN.Y.

Les républicains du Sénat qui ont contesté les résultats des élections et ont également vu leurs campagnes imprégnées de fonds similaires comprennent les sens. Tommy Tuberville, R-Ala., Roger Marshall, R-Kan., Rick Scott, R-Fla., Ted Cruz, R-Texas, et John Kennedy, R-La.