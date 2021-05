Wall Street a de grandes attentes pour la journée des investisseurs de Ford

« [It’s] une grosse affaire. C’est la soirée de sortie de mon équipe de direction », a déclaré Farley la semaine dernière.« Oui, nous avons eu quelques bons trimestres. C’est formidable, mais le grand test est vraiment notre plan pour l’entreprise et comment cela va ajouter de la valeur. «

Le prédécesseur de Farley, Jim Hackett, a été critiqué par Wall Street pour ne pas avoir détaillé son plan de redressement et avoir une vision floue pour réparer les opérations de Ford. Le plan de Farley devra être détaillé pour apaiser Wall Street.

« Depuis que Jim Farley a pris ses fonctions de PDG, Ford a promis une transparence accrue et mesurable [key performance indicators] afin que nous puissions suivre les progrès et l’exécution de Ford », a déclaré Joseph Spak, analyste chez RBC Capital Markets.« Nous nous attendons à ce que ceux-ci, ainsi que les objectifs financiers, soient détaillés lors de l’événement.

D’autres attentes vont d’une voie claire pour l’entreprise à atteindre une marge bénéficiaire ajustée de 8% à de nouveaux détails concernant ses projets de véhicules électriques et autonomes. Voici des détails supplémentaires sur ces articles et plus encore.