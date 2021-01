HOUSTON: John Wall a récolté 22 points et neuf passes décisives lors de son premier match depuis 2018, James Harden a réussi un grand final pour marquer 33 points et les Houston Rockets ont battu les Sacramento Kings 122-119 jeudi soir.

À la fin de la quatrième, Wall a trouvé James Harden en transition pour un profond 3 points qui a donné à Houston une avance d’un point. Les deux ont célébré avec un high-five à mi-court.

Sacramento a réduit l’avance des Houstons à 118-117 avec 22,4 secondes à jouer au 3 points de Tyrese Haliburton, mais Harden a répondu avec deux lancers francs. Sacramento a raté deux 3 serrés dans les dernières secondes et Houston a tenu bon.

Harden a également récolté huit passes et six rebonds dans le premier d’un set de deux matchs avec les Kings. Ils se retrouveront dimanche à Houston.

Les Rockets disputaient leur premier match avec Wall, DeMarcus Cousins ​​et Eric Gordon, qui ont raté les deux premiers matchs en raison de COVID-19[feminine protocoles de santé et de sécurité. Houstons a prévu l’ouverture du 23 décembre contre Oklahoma City après COVID-19[feminine Les protocoles de quarantaine ont épuisé la liste en dessous des huit joueurs requis par la NBA pour jouer à un match.

Wall, acquis de Washington pour Russell Westbrook, a marqué ses premiers points depuis le 26 décembre 2018, sur un dunk tonitruant gaucher en transition. Wall avait l’air explosif lors de plusieurs trajets vers le panier et dunks lors de son premier match après une rupture du tendon d’Achille.

Cousins ​​est sorti du banc et a rapidement vidé un 3 points pour son premier panier depuis le 13 juin 2019. En 14 minutes, Cousins ​​a récolté huit points et trois passes à ses débuts avec les Rockets.

Christian Wood avait 21 points et 12 rebonds, et Gordon a ajouté 17 points.

Harrison Barnes a mené les Kings avec 24 points, DeAaron Fox et Richaun Holmes en ont chacun 22 et Buddy Hield en a ajouté 19.

TIP-INS

Kings: Le SG DaQuan Jeffries a subi une entorse de la cheville gauche de 3e année lors du match à 4 contre 4 mardi et manquera au moins six semaines, ont déclaré les Kings mercredi. . PF Jabari Parker (raideur du dos) est resté à l’écart et n’a pas encore fait ses débuts dans la saison.

Rockets: Houston accueillait son premier match à domicile en saison régulière depuis le 10 mars, avant COVID-19[feminine a déraillé la saison dernière. Il y avait des fans masqués présents, mais bien en dessous de 25% de capacité et seulement une douzaine de fans assis sur le terrain. … KJ Martin et Ben McLemore restent loin de l’équipe et s’isolent eux-mêmes par COVID-19[feminine protocoles.