Walking Dead Daryl Spinoff Showrunner parle de Carol Cameo

Lorsqu’AMC a annoncé pour la première fois qu’elle lançait un nouveau Mort ambulant spin-off autour de Norman Reedus bien-aimé Daryl Dixonil s’agissait initialement d’emmener Carol, une autre survivante des zombies-seulement pour que ça devienne soudainement Des mois sans Carol plus tard. Maintenant que Daryl Dixon est enfin diffusé, il est revenu à son statut adjacent à Carol, avec le potentiel d’en savoir plus à venir.

Le dernier épisode, le avant-dernier épisode de la première saison de la série, est revenu à l’époque de Daryl dans le Maine en tant que sorte de lutteur de zombies, collectant des marcheurs en échange de fournitures de carburant. Mais cela comprenait également un bref retour de Carol de Melissa McBride, dans une apparition uniquement vocale alors qu’elle parlait à Daryl à la radio. C’est léger, mais ce n’est peut-être pas la dernière fois que les fans entendent parler, ou potentiellement même voient, l’allié de longue date de Daryl dans le spin-off.

« Nous avons toujours été enthousiasmés par toutes les façons dont nous pourrions en quelque sorte embrasser la série héritée, la franchise et l’histoire des personnages », a déclaré le showrunner David Zabel. Divertissement hebdomadaire. « Et c’était évidemment une manière très excitante, car c’était la première fois dans notre série où il avait un contact littéral réel avec le monde dont il était bloqué, et avec apparemment un personnage qui est aussi proche de lui que n’importe qui. C’était donc une façon passionnante d’envoyer un radeau de sauvetage, pour ainsi dire, et de le connecter à ce que tout le monde sait de son passé aux États-Unis.

McBride aurait déjà quitté la série suite à une décision créative, mais Jeffrey Dean Morgan, qui joue actuellement dans son propre spin off, Ville morte, depuis Les morts-vivantsdont il y en a à peu près trop à ce stade-alors attisé les flammes de l’implication de McBride dans le tournage en France Daryl Dixon des mois plus tard, tweetant des photos de McBride et Reedus ensemble.

Mais Zabel n’a pas tardé à ajouter que Daryl Dixon observateurNous n’avons peut-être pas fini d’entendre Carol dans la série au-delà de ce camée. « Vous devrez regarder et voir, mais nous adorons le personnage », a taquiné Zabel. « Et nous voulons la garder dans le monde de la série. »

Le dernier épisode de Daryl DixonLa première saison de devrait être diffusée sur AMC ce dimanche 15 octobre.

