Walker vise à se concentrer sur les Dems dans une course serrée Ga.

ALTO, Géorgie (AP) – Herschel Walker, candidat républicain au Sénat américain, a regretté que les agriculteurs du nord de la Géorgie déplorent les réglementations environnementales et la hausse des coûts de faire des affaires. Quelques minutes auparavant, l’ancienne star du football et nouvelle venue en politique s’était battue avec des journalistes sur des questions allant du prix de l’essence à l’avortement.

Dans les deux audiences, Walker a essayé par tous les moyens de ramener la conversation sur le sénateur Raphael Warnock et une administration démocrate dont la popularité est à la traîne dans cet État du champ de bataille que le président Joe Biden a remporté par la marge la plus étroite.

“Nous devons parler de ce qui préoccupe les gens, du fait que mon adversaire semble voter avec Joe Biden plutôt qu’avec le peuple géorgien”, a déclaré Walker sur un marché de produits du nord de la Géorgie. “C’est ce dont nous avons besoin pour faire la une des journaux sur ce que Herschel Walker dit … parce que le peuple géorgien souffre.”

Avec une inflation générationnellement élevée et la faible popularité de Biden, les candidats républicains à travers les États-Unis passent cette année électorale à essayer de la même manière de garder l’accent sur les démocrates. Mais pour Walker, les coups partisans de grande envergure exposés lors de plusieurs arrêts de campagne cette semaine ont offert une chance de stabiliser une campagne par ailleurs aléatoire.

Certains républicains reconnaissent discrètement qu’une telle déviation pourrait être le seul moyen pour Walker de remporter ce concours de mi-mandat qui aidera à déterminer le contrôle d’un Sénat désormais divisé à 50-50 entre les deux principaux partis.

“Écoutez, ce n’est pas combien de fois vous êtes renversé, c’est combien de fois vous vous relevez”, a déclaré le sénateur d’État Butch Miller, alors qu’il faisait campagne avec Walker dans le nord de la Géorgie.

Walker, 60 ans, s’est rendu à la nomination du GOP en mai, principalement en raison de son statut de célébrité en tant que star de l’équipe de football du championnat national de l’Université de Géorgie en 1980 et de son amitié personnelle avec l’ancien président Donald Trump.

Mais en cours de route, Walker a fait face à de nouvelles révélations sur des menaces violentes passées contre sa première femme. Il a exagéré ses dossiers académiques et commerciaux et a alternativement nié avoir jamais fait de telles déclarations. Il a reconnu avoir engendré plusieurs enfants qu’il n’avait pas mentionnés publiquement auparavant malgré des décennies passées à fustiger des pères absents. Et Walker a récemment été capturé sur vidéo lors d’un événement de campagne à huis clos offrant une explication absurde de la crise climatique alors que la Chine envoie son “mauvais air” aux États-Unis tout en volant “notre bon air”.

La campagne de Warnock et les armes alliées de la campagne démocrate ont réagi par une attaque publicitaire faisant de Walker un non qualifié.

“Chacun des goûts, scandales et déclarations bizarres de Walker prouve qu’il n’est pas prêt à représenter le peuple géorgien et qu’on ne peut pas lui faire confiance pour siéger au Sénat américain”, a déclaré Dan Gottlieb, porte-parole du Georgia Democratic Faire la fête.

Tout cela s’est déroulé alors que Warnock a récolté de l’argent pour la campagne – plus de 17 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020 et plus de 70 millions de dollars pour le cycle. Cela a permis au sénateur de développer une marque personnelle qui le positionne bien devant Biden parmi les électeurs géorgiens et met en sourdine toute affirmation républicaine selon laquelle 2020 était une aberration dans l’État.

Il y a quelques cycles à peine, tout candidat républicain aurait été un favori prohibitif lors d’une élection sénatoriale de mi-mandat ici, quelles que soient les conditions économiques ou qui occupait la Maison Blanche. Au lieu de cela, des décennies de croissance, concentrées dans la région métropolitaine d’Atlanta, ont produit une population politiquement, racialement et ethniquement diversifiée plus ouverte à l’élection de démocrates. La sous-performance de Trump parmi les Blancs diplômés d’université a accéléré le changement, tout comme les efforts d’organisation des démocrates.

Cela a conduit Biden à dépasser Trump d’environ 12 000 voix sur 5 millions d’électeurs – un taux de participation record en novembre pour la Géorgie. Warnock a suivi avec une marge plus large lors du second tour des élections spéciales de janvier : 94 000 voix sur près de 4,5 millions de voix, un taux de participation record.

Les républicains ont répondu aux trébuchements de Walker avec un afflux d’assistants expérimentés pour le candidat pour la première fois et des visites dans l’État par des agents républicains nationaux. Les aides de Walker ont déclaré que les semaines à venir seront construites autour de divers thèmes politiques, avec des attaques ciblées contre Warnock.

Ce n’est pas tant une réinitialisation de la campagne, ont déclaré les assistants, car le milieu ou la fin de l’été est presque toujours le moment où les campagnes électorales augmentent. Mais c’est un effort clairement destiné à changer le récit autour du match. La première salve était l’agriculture. La sécurité publique et la criminalité viennent ensuite. L’économie suivra.

Walker lui-même a parlé cette semaine de “séances d’écoute” construites autour de sujets politiques. Il a montré des preuves de ces sessions en ramenant la plupart des sujets sur Warnock, Biden et l’économie.

“Un leadership terrible, terrible”, a-t-il appelé, ajoutant que les Géorgiens de la classe ouvrière “savent que ce n’est pas bien”.

Il a démontré une familiarité croissante avec les détails du dossier de Warnock lorsqu’il a fustigé l’idée de suspendre la taxe fédérale sur l’essence, ce que le sénateur a proposé. Walker a appelé cela “l’effet héros … Je cause le problème et ensuite vous m’appelez pour venir l’éteindre.”

Pourtant, il y a eu des éclairs de tangentes et de mensonges qui ont déjà attiré une attention négative.

Lors d’une vente aux enchères de bétail à l’extérieur d’Athènes, Walker a de nouveau nié avoir jamais dit qu’il était diplômé de l’Université de Géorgie, accusant son interlocuteur d’être un “type de Raphael Warnock”. Walker a fait de telles affirmations sur vidéo; il n’a jamais été diplômé. Plus tard, Walker s’est essentiellement engagé à débattre de Warnock en octobre, seulement pour que sa campagne soit suivie d’une série de conditions.

Dans une discussion sur l’immigration, Walker a proposé des bromures sur le fait que les États-Unis avaient besoin d’une «immigration légale», seulement pour que Miller intervienne pour parler de programmes de visas spécifiques. Lors d’une table ronde sur l’agriculture, Miller et Terry Rogers, un ancien représentant de l’État, ont de nouveau fourni de nombreux détails.

Lorsque les agriculteurs se sont plaints du plaidoyer de l’administration Biden en faveur des véhicules agricoles électriques, Walker ne s’est pas seulement concentré sur le coût, mais a remis en question la technologie elle-même. « Il ne fonctionnera que pendant un certain temps », a-t-il déclaré. « Vous devez le charger pendant huit heures. Vous ne ferez jamais aucun travail.

Miller a minimisé tout dommage cumulatif aux perspectives de Walker, mais a déclaré qu’il était essentiel que le candidat républicain cristallise son dossier contre Warnock et tisse plus efficacement sa propre biographie.

“L’une de ses vertus les plus fortes est sa relation avec les gens, et il sort et le fait”, a déclaré Miller. Quant aux attaques plus larges contre l’inflation et l’économie, a ajouté Miller, Walker a un allié pratique : “Tout est vrai.”

Bill Barrow, l’Associated Press