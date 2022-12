Walker soutenu par Trump, les électeurs de Warnock se rendent aux urnes

Les sondages ouvert à 7 heures du matin en Géorgie pour le vote en personne mardi lors du scrutin féroce du Sénat entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker.

Le résultat du concours du Sénat pourrait avoir un impact majeur sur la composition du Congrès et ses capacités législatives, à la fois pour le reste du premier mandat du président Joe Biden et pour la carte politique de 2024.

La participation au vote anticipé avait déjà battu certains records de second tour pour le champ de bataille électoral le plus compétitif du pays. L’État de Peach a biaisé les républicains pendant des décennies, mais il s’est rangé de justesse avec Biden sur l’ancien président Donald Trump en 2020, puis a élu deux démocrates au Sénat américain.

La course très médiatisée entre Warnock et Walker – marquée par des sondages à égalité, de lourdes dépenses et un défilé de scandales personnels – s’est soldée par un second tour après qu’aucun candidat n’a remporté plus de 50% des voix aux élections générales de novembre. Alors que Warnock a obtenu plus de voix que Walker, le candidat tiers Chase Oliver, un libertaire, a obtenu un peu plus de 2% des voix, empêchant l’un des deux principaux prétendants de décrocher la majorité, selon le décompte de NBC News.

Warnock a remporté son siège un an plus tôt lors d’une élection spéciale qui s’est également soldée par un second tour. Bien qu’il détienne un avantage titulaire cette année, il a fait face à une menace majeure de Walker, une ancienne star du football soutenue par Trump. Au cours de la période de ruissellement, Walker, sujet aux gaffes, a fait de nombreuses apparitions dans les médias aux côtés de personnalités majeures du GOP, notamment Sens. Lindsey Graham de Caroline du Sud et Ted Cruz du Texas.

Les sondages ont largement montré les candidats au coude à coude dans les dernières semaines avant les élections générales du 8 novembre. Certains suiveurs de sondages ont montré que Walker détenait un léger avantage le jour du scrutin, rebondissant après une baisse importante en octobre lorsque sa campagne a été secouée par une série de rapports explosifs sur sa vie personnelle.

Les républicains ont encerclé les wagons autour de l’ex-star de la NFL après que The Daily Beast et d’autres organes de presse aient rapporté que Walker, qui avait exprimé des opinions résolument anti-avortement pendant la campagne électorale, avait payé l’avortement d’une ex-petite amie des années plus tôt. Walker a nié les allégations, même si son fils adulte Christian Walker a fustigé son père sur les réseaux sociaux. Moins de deux semaines avant les examens de mi-mandat, une deuxième femme s’est manifestée pour affirmer que Walker l’avait poussée à se faire avorter.

La vie personnelle de Walker avait déjà fait l’objet d’un examen minutieux avant que ces allégations ne soient révélées. Plus tôt dans la campagne, Walker avait reconnu avoir engendré plusieurs autres enfants qui n’étaient pas connus auparavant pour être liés à lui. La candidature du Sénat a également soulevé des questions sur la santé mentale de Walker, et accusations de l’ex-femme de WalkerCindy Grossman, a refait surface qu’il avait été abusif et menaçant envers elle.

Les affirmations sur Walker ont continué à arriver lors de la campagne de second tour : la semaine dernière, Le Daily Beast a rapporté allégations de Cheryl Parsa, une ex-petite amie de Walker, accusant le candidat au Sénat de comportement violent et d’infidélité.

Les démocrates ont déjà verrouillé le contrôle majoritaire du Sénat, ce qui signifie que le résultat en Géorgie n’influencera pas l’équilibre des pouvoirs au prochain Congrès. Même si Walker gagne, la chambre sera divisée à 50-50, donnant au vice-président démocrate Kamala Harris le vote décisif. Mais une victoire de Warnock pourrait fournir un rembourrage crucial à cette faible majorité au Sénat – et cela pourrait avoir un impact majeur en 2024, où la carte électorale est considérée comme favorisant les républicains.

Le responsable des élections en Géorgie, Gabriel Sterling, un républicain, a annoncé la semaine dernière que les taux de participation aux votes anticipés avaient battu des records antérieurs pour l’État. Cette période de vote a été prolongée après la campagne de Warnock gagné un procès d’état pour permettre le vote anticipé le week-end après Thanksgiving.

Certains facteurs peuvent compliquer la comparaison du taux de participation d’un cycle électoral à l’autre. Par exemple, il y a eu une période de vote anticipé plus longue avant le second tour de Warnock en 2020 contre le candidat du GOP Kelly Loeffler. En 2021, la législature dirigée par le GOP de Géorgie a adopté une loi condensant le calendrier des élections au second tour. Avec moins de jours disponibles pour que les électeurs votent, le total des votes anticipés sur une journée pour le second tour de 2022 pourrait être plus élevé même si le taux de participation global est plus faible.

Avec une fenêtre plus étroite pour voter tôt, les électeurs géorgiens auraient été coincés dans des heures d’attente dans les bureaux de vote.

Cela développe des nouvelles. Veuillez vérifier les mises à jour.