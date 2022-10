Walker s’en tient au refus de la demande d’avortement et fait porter le blâme aux Dems

WADLEY, Ga. (AP) – Le candidat au Sénat républicain de Géorgie, Herschel Walker, est resté provocateur jeudi après des rapports successifs alléguant qu’il avait encouragé et payé l’avortement d’une femme en 2009 et qu’il avait plus tard engendré un enfant avec elle.

En creusant dans ses démentis des reportages du Daily Beast, Walker, une icône du football devenue politicienne célèbre et ardent ennemi de l’avortement, a blâmé les histoires sur les démocrates et leur «désespoir» – une tactique défensive que l’ami et allié de Walker, l’ancien président Donald Trump, utilisé pour surmonter une myriade de controverses sur son chemin vers la Maison Blanche.

« Je sais pourquoi vous êtes ici. Moi oui », a-t-il déclaré aux journalistes après son premier discours de campagne publique depuis le rapport initial du Daily Beast lundi. “Vous êtes ici parce que les démocrates veulent désespérément conserver ce siège ici, et ils veulent désespérément faire cette course autour de ma famille.”

Il a poursuivi en répétant : « Cette histoire d’avortement est fausse. C’est un mensonge.”

Walker a promis dans les heures qui ont suivi le rapport initial de poursuivre le média, mais n’a pas annoncé qu’il l’avait fait.

Les allégations, ainsi que les déclarations du fils adulte de Walker qualifiant son père de menteur, ont secoué l’un des concours sénatorial les plus importants du pays. Walker est enfermé dans une course serrée contre le sénateur démocrate Raphael Warnock, le résultat déterminant potentiellement quel parti contrôle le Sénat pendant les deux dernières années du mandat du président Joe Biden.

L’arrêt de Walker jeudi, sa première apparition publique de la semaine après une série d’interviews dans les médias conservateurs et d’événements fermés, a marqué sa dernière tentative de naviguer dans son passé mouvementé et de concilier les allégations avec son soutien à une interdiction nationale absolue de l’avortement. Il a déjà été confronté à des histoires révélant des enfants supplémentaires qu’il n’avait pas publiquement reconnus et détaillant ses exagérations de réalisations commerciales.

Rien de tout cela n’a ébranlé le soutien public à Walker parmi les républicains à Washington, mais les allégations d’avortement ont secoué certains fidèles du parti en Géorgie.

“Je mentirais si je disais que je ne recevais pas d’appels de républicains très inquiets et aux prises avec ce qu’ils vont faire dans l’isoloir”, a déclaré Martha Zoller, une animatrice de radio populaire du nord de la Géorgie et une- temps candidat au Congrès, a déclaré dans une interview.

Le Daily Beast, qui a d’abord rendu compte lundi de l’avortement, a déclaré qu’il avait accepté de ne pas révéler les détails de l’identité de la femme pour protéger sa vie privée.

Le rapport initial du point de vente comprenait des preuves papier fournies par la femme. Ces dossiers comprennent ce qui semble être un reçu de 575 $ pour une procédure d’avortement, une carte de rétablissement signée par Walker et un reçu de dépôt bancaire montrant un chèque personnel de 700 $ de Walker, daté de cinq jours après le reçu de l’avortement.

Dans cette histoire, The Daily Beast a décrit la femme uniquement comme quelqu’un qui sortait avec Walker en 2009, au moment de l’avortement. Walker a répondu par des démentis catégoriques, y compris des entretiens au cours desquels il a affirmé n’avoir aucune idée de qui pouvait faire l’allégation. Dans son histoire de mercredi, The Daily Beast a révélé que la femme – qui reste anonyme – était si bien connue de Walker que, selon elle, ils ont conçu un autre enfant des années après l’avortement. Elle a décidé de poursuivre la grossesse ultérieure, bien qu’elle ait noté que Walker, comme il l’avait fait lors de la grossesse précédente, avait déclaré que ce n’était pas un moment opportun pour lui, a rapporté le point de vente.

Avant sa candidature au Sénat, Walker n’avait reconnu publiquement que son fils, Christian Walker, dont la mère était la première épouse de Walker. Plus tôt cette année, après une autre histoire de The Daily Beast, Walker a reconnu l’existence de trois enfants supplémentaires dont il n’avait pas parlé publiquement auparavant.

Christian Walker, un commentateur de haut niveau sur les réseaux sociaux, a publié plusieurs commentaires et déclarations vidéo depuis le premier rapport, accusant son père de mentir sur son passé et d’être un père absent. Interrogé sur le fils jeudi, il a dit simplement que “j’aime tellement mon fils. C’est un grand petit homme. Je l’aime à mort. Je l’aimerai toujours quoi qu’il arrive.”

Le Daily Beast a déclaré que la campagne de Walker avait refusé de commenter l’histoire de mercredi, et qu’il n’avait pas grand-chose à dire sur les détails jeudi lors de son échange de cinq minutes avec des journalistes du sud de la Géorgie.

Au cours de la primaire du Sénat républicain, Walker a ouvertement soutenu une interdiction nationale de l’avortement sans exception pour les cas de viol, d’inceste ou de risque pour la santé d’une femme – particulièrement remarquable à un moment où le précédent Roe v. Wade de la Cour suprême de 1973 avait été annulé et Les démocrates au Congrès avaient discuté de la codification des droits à l’avortement dans la loi fédérale.

“Je suis pour la vie”, a déclaré Walker à plusieurs reprises lors de sa campagne. Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait des exceptions, il a répondu qu’il n’y avait “aucune excuse” pour la procédure.

En tant que candidat républicain, Walker a parfois éludé les questions sur son soutien antérieur à une interdiction absolue, un clin d’œil tacite au fait que la plupart des électeurs, y compris de nombreux républicains, veulent au moins un accès légal à l’avortement.

Warnock était dans sa ville natale de Savannah jeudi pour une cérémonie donnant son nom à une rue, assistant à l’événement avec ses deux jeunes enfants. Le sénateur a refusé de répondre directement aux allégations contre Walker.

Le journaliste d’Associated Press, Russ Bynum, a contribué depuis Savannah, en Géorgie.

Bill Barrow et Meg Kinnard, Associated Press