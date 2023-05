Kyle Walker a admis que les critiques de Pep Guardiola avaient été « blessées » lors de son absence de l’équipe de Manchester City plus tôt cette saison.

Guardiola a déclaré en avril que Walker n’était pas équipé pour jouer le rôle d’arrière latéral inversé et a plutôt choisi l’arrière central naturel John Stones pour le poste.

Walker a été limité à seulement trois départs en deux mois entre février et avril, mais est de retour dans l’équipe avant le match retour de la demi-finale retour de la Ligue des champions de son équipe contre le Real Madrid au stade Etihad mercredi.

« Est-ce que ça a fait mal? Bien sûr que ça l’a fait », a déclaré Walker mardi, interrogé sur l’affirmation de Guardiola selon laquelle il n’avait pas les « mouvements éduqués » de Stones.

« Je ne peux pas m’asseoir ici et vous mentir et dire que ça ne vous a pas fait mal. Bien sûr que ça l’a fait, vous commencez à douter de vous-même, mais vous devez revenir à l’essentiel pour savoir ce pour quoi vous êtes doué, pourquoi il vous a acheté et prouver qu’il avait tort et c’est ce que j’ai fait.

« Je dois réagir en tant que professionnel, c’est mon manager, mon patron, parfois certaines opinions dans le football, vous n’êtes pas toujours d’accord, mais pour ce qu’il a fait pour moi et pour Man City au cours des six dernières années, a été tout simplement formidable. »

Walker est sur le point de débuter contre Madrid et risque de se heurter à nouveau à Vinicius Juniorqui a marqué lors du match nul 1-1 au Bernabeu mercredi.

Kyle Walker a été mis au banc dans tous les matches sauf trois entre février et avril. Stu Forster/Getty Images

Walker a été vu en train d’embrasser Vinicius sur le terrain après le match aller au cours duquel l’ailier brésilien avait tenté un coup audacieux au-dessus de la tête du défenseur.

« Je suis allé le serrer dans mes bras parce qu’il a essayé de me filmer en arc-en-ciel, donc c’était un peu comme » s’il vous plaît, n’essayez plus ça, je ne veux pas être un mème « », a déclaré Walker. « Les boxeurs se battent, ont une bonne bataille, puis ils se serrent la main après, et c’est le niveau de respect que j’ai pour lui.

« C’est une bataille personnelle où vous affrontez l’un des meilleurs joueurs du monde, mais j’en ai affronté beaucoup au fil des ans qui ont été aussi bons que lui. »

La victoire sur Madrid laisserait City à seulement trois victoires d’un triplé historique, réalisé une seule fois auparavant dans le football anglais par Manchester United en 1999.

La Ligue des champions est le seul trophée à avoir échappé à Guardiola en sept ans au club, mais il insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin de le gagner pour être considéré comme un grand.

« Mon héritage est déjà exceptionnel », a-t-il déclaré. « Nous sommes venus ici plusieurs fois. J’ai dit aux joueurs de profiter du moment. Nous sommes incroyablement chanceux d’être ici, c’est entre nos mains, cela dépend de nous. Nous n’avons rien à faire d’exceptionnel, gagner un match atteindre la finale. »