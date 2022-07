Walker Hayes révèle pourquoi il “aime” boire des chansons malgré sa sobriété – Hollywood Life

Avant sa performance de deux nuits au Mohegan Sun Arena à Uncasville, CT le Kane Brun‘s Blessed and Free tour, Walker Hayes a passé la journée dans la région à divertir ses six enfants dans un parc de trampolines à proximité, rempli de karts à pédales, de jeux et plus encore. “Ici, c’est tellement amusant, et c’est amusant d’aller faire des choses pour faire sortir l’énergie”, le chanteur s’est assis avec HollywoodLife dans les coulisses avant le spectacle. “Ça a été la plus grande bénédiction, je peux juste les emmener partout.” Plus tard dans la soirée, la meute de loups de Walker l’a rejoint sur scène pour son numéro 1 à la radio “Fancy Like”, et a montré leurs mouvements.

Rappelez-vous, il y a plus d’un an, lorsque la chanson est sortie au milieu de la pandémie, Walker et sa fille aînée Léla Hayes a pris TikTok avec un défi de danse pour les fans, et c’est rapidement devenu viral. « C’était sauvage. C’était quelque chose que nous faisions pour nous amuser. Je n’aurais jamais soupçonné que je serais le gars de TikTok ! il rit. “J’ai une relation amour-haine avec TikTok. Certaines d’entre elles, je me dis simplement: «C’est terrible», mais d’autres, je me dis: «Mec, c’est vraiment créatif, sain et bon pour le monde.»

Il a admis qu’avec son nouveau single, “Ya’ll Life”, lui et Lela n’abandonneront peut-être pas une danse pour l’accompagner, mais ils “auront toujours” Fancy Like “.” a jailli. Walker a ajouté que “Fancy Like” devenant viral sur TikTok a vraiment “aidé avec” AA “” et “se traduit en lecture radio”.

La star country a également réagi à la réponse de la communauté AA (Alcooliques Anonymes) à son single optimiste, qui détaille son envie de boire alors qu’il essaie d’être le meilleur père possible et de maintenir son mariage en vie. Walker, qui est sobre, a ri en disant à HL : « J’adore les AA ! Mais revenons à la première bière que vous ayez jamais bue… Votre objectif était-il de finir en cure de désintoxication un jour ? J’essayais de m’identifier à la plupart des gens, qui n’en sont probablement pas arrivés au point où ils se disent : « J’ai un problème. Mais je suis vraiment vocal à ce sujet. Je suis un excellent buveur, c’est pourquoi j’ai dû arrêter !

Avant la sortie de son prochain album Country Stuff : l’album, Walker a poursuivi: «J’adore les chansons à boire. Je les aime, j’aime les écrire. Écoute, si c’est humain, je veux l’écrire, et l’alcoolisme est humain, alors je vais écrire les deux côtés. En même temps, il a dit: “Quand quelqu’un en convalescence ou qui y pense s’approche de moi, toute mon attention y va, parce que c’est bien plus important qu’en ce moment et que je suis célèbre.”