Walker fait campagne avec 2 sénateurs du GOP après le rapport sur l’avortement

ATLANTA (AP) – Le candidat républicain au Sénat de Géorgie, Herschel Walker, devrait faire campagne mardi avec les sens. Rick Scott de Floride et Tom Cotton de l’Arkansas, offrant le dernier signe que le GOP national creuse la candidature de Walker alors qu’il tente de passer un un nouveau coup de projecteur sur son passé mouvementé.

Scott, qui préside le bras de campagne des républicains au Sénat, et Cotton, un candidat potentiel à la présidentielle de 2024, organiseront un événement dans le métro d’Atlanta avec Walker alors que la légende du football continue de nier les accusations selon lesquelles il aurait payé et encouragé un avortement en 2009 pour une femme avec dont il a plus tard engendré un enfant.

Walker, qui s’est prononcé contre le droit à l’avortement lors de sa première candidature à une fonction publique, tente de renverser le sénateur démocrate Raphael Warnock lors d’un concours de mi-mandat qui aidera à décider quel parti contrôle le Sénat américain pendant les deux dernières années du mandat du président Joe Biden. terme.

Le swing de campagne des poids lourds de Washington met en évidence un calcul simple pour un établissement du GOP qui était cool pour la candidature de Walker avant qu’il ne devienne le candidat : il est tout simplement trop tard pour abandonner un candidat compétitif si près des élections et avec le Sénat dans une impasse de 50 – 50 scission partisane.

Scott a déjà rejeté les histoires comme une collusion malveillante entre les démocrates et les médias, insistant sur le fait qu’il y a un effort coordonné pour « détruire » Walker et le pays. Walker a suivi le même scénario.

“Je savais que la gauche essaierait de me dépeindre comme un homme inapte à occuper des fonctions publiques”, a-t-il écrit dans un appel de fonds la semaine dernière, renouvelant ses démentis. “Nous ne pouvons pas laisser la gauche gagner en mentant, en trichant ou en achetant son chemin vers la victoire.”

Le reportage de The Daily Beast complique la candidature de Walker de plusieurs manières. Soutenant une interdiction nationale absolue de l’avortement en tant que candidat, Walker est confronté aux questions d’au moins certains conservateurs religieux sceptiques qui pèsent maintenant leur préférence pour le régime républicain contre la possibilité que la vie personnelle de Walker ne corresponde pas à sa personnalité publique.

Pourtant, les explications évolutives de Walker – insistant initialement sur le fait qu’il n’avait aucune idée de qui aurait pu prétendre qu’il avait payé son avortement, seulement pour que la femme s’identifie comme la mère de l’un des quatre enfants de Walker – ont sapé ses dénégations absolues et donné aux démocrates une nouvelle opportunité pour appuyer leurs affirmations qu’il n’est « pas prêt » pour le Sénat.

C’est un argument que Warnock a visé au milieu de l’électorat géorgien, y compris les électeurs favorables au GOP qui ont aidé Biden à gagner la Géorgie de justesse en novembre 2020, puis ont élevé Warnock et son collègue démocrate Jon Ossoff aux victoires du deuxième tour du Sénat deux mois plus tard.

Le rapport du Daily Beast comprend des dossiers, fournis par la femme, qui comprennent un reçu de 575 $ pour un avortement, une carte de rétablissement signée par Walker et un dépôt bancaire montrant un chèque personnel de 700 $ de Walker, daté de cinq jours après le reçu de l’avortement. La femme, qui n’a pas été identifiée par son nom, a également déclaré au Daily Beast que Walker avait encouragé l’avortement, puis encouragé un deuxième avortement qu’elle a refusé, donnant naissance à un enfant qu’elle dit que Walker n’a rencontré que quelques fois.

Warnock, qui soutient les droits à l’avortement, a évité les détails des allégations contre Walker. Mais le titulaire a brandi le même argument sur l’aptitude de Walker qu’il a utilisé au milieu des révélations antérieures sur le passé de Walker et lorsque le candidat pour la première fois a raté certaines discussions politiques. Des rapports précédents ont détaillé comment Walker a exagéré ses réalisations académiques, son succès commercial et ses activités philanthropiques, ainsi que des accusations selon lesquelles il aurait menacé la vie de son ex-femme.

Walker, qui avait parlé publiquement de son fils adulte Christian Walker, a été contraint de reconnaître publiquement avoir trois enfants supplémentaires – dont un enfant de la femme qui a déclaré avoir payé son avortement – ​​après une autre histoire de Daily Beast plus tôt dans la campagne. Il n’avait auparavant parlé publiquement que de Christian, un fils issu de son premier mariage.

“Cela ressemble à un goutte à goutte, goutte à goutte, même un peu coordonné”, a déclaré Martha Zoller, une animatrice de radio conservatrice populaire qui soutient Walker. Mais Zoller, qui a critiqué la façon dont Walker a géré son passé pendant la campagne, a déclaré : « Il devient de plus en plus difficile pour certains (républicains) de justifier » le vote pour Walker.

En fin de compte, a-t-elle dit, le choix de certains électeurs se résumera au même calcul que Scott, Cotton et leurs collègues de Washington ont déjà calculé.

“S’ils voient Walker comme un gars qui va voter contre Joe Biden, et qu’il va rééquilibrer le pouvoir au Sénat, alors ils continueront à voter pour Herschel Walker”, a-t-elle déclaré. “S’ils pensent qu’il est allé trop loin dans sa vie personnelle et qu’ils ne peuvent pas le soutenir, ils ne voteront pas ou voteront contre lui.”

Bill Barrow, l’Associated Press