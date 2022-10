Walker et Warnock se rencontrent pour un seul débat dans la course au Sénat de Géorgie

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Le sénateur démocrate Raphael Warnock et son challenger républicain, Herschel Walker, se rencontreront vendredi soir pour leur seul débat dans le cadre du concours sénatorial de Géorgie, quelques jours seulement avant le début du vote anticipé en personne.

La session de 60 minutes, qui se déroulera devant un public en direct, fait suite à des informations selon lesquelles Walker aurait payé une petite amie pour se faire avorter en 2009 avant de concevoir plus tard un enfant avec elle. De plus, la confrontation pourrait forcer les deux hommes à répondre à d’autres attaques – personnelles et politiques – qui ont inondé les écrans de télévision des électeurs et les flux de médias sociaux pendant des mois.

“Raphael Warnock devra répondre pourquoi il a voté 96% du temps avec (le président) Joe Biden, nous donnant une inflation record, tout en doublant ses propres revenus”, a déclaré l’assistant de Walker, Will Kiley, en donnant un aperçu des affirmations désormais familières de Républicains.

Le directeur de campagne de Warnock, Quentin Fulks, a écrit dans une note de service que le débat mettra en lumière le “schéma de mensonges, de comportements dérangeants et de positions” de Walker qui “prouve qu’il n’est pas prêt à représenter la Géorgie au Sénat américain”. Fulks a toutefois ajouté que Warnock soulignerait ses près de deux ans au Sénat comme preuve qu’il “travaillera avec n’importe qui pour aider les habitants de notre État”.

Ces aperçus montrent que Warnock, le pasteur de 53 ans de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, et Walker, l’ancienne star du football universitaire et professionnel de 60 ans, ont participé à une élection de mi-mandat qui aidera à déterminer quel parti contrôle le Sénat pendant les deux dernières années du mandat de Biden.

Warnock et son compatriote démocrate géorgien Jon Ossoff ont remporté leurs sièges au Sénat lors d’une élection spéciale de janvier 2021 deux mois après que Biden a remporté la Géorgie par moins de 12 000 voix sur 5 millions d’électeurs. C’était la première fois en deux décennies que les démocrates remportaient des élections fédérales dans cet État historiquement conservateur, soulevant la question de savoir si Warnock pouvait reproduire sa victoire lors d’une élection de mi-mandat, en particulier avec la baisse de popularité de Biden parmi les électeurs géorgiens.

Walker s’est emparé de ce paysage, caricaturant Warnock comme un tampon pour l’administration. La réponse de Warnock a été de mettre l’accent sur les réalisations législatives à Washington, en mettant l’accent sur les dispositions qu’il a parrainées en plafonnant l’insuline et d’autres coûts de soins de santé pour les bénéficiaires de Medicare, l’extension par les démocrates du crédit d’impôt pour enfants et les dispositions d’infrastructure que Warnock a dirigées avec des collègues républicains.

Une variable majeure dans le débat est l’agressivité avec laquelle Warnock choisit d’attaquer directement Walker sur diverses allégations et divulgations qui ont fait surface tout au long de la campagne. Le sénateur a généralement fait défaut à son affirmation générale selon laquelle Walker est mal préparé pour ses fonctions. Mais les modérateurs du débat pourraient injecter plus de détails sur le passé de Walker.

Des reportages récents de The Daily Beast ont révélé des enregistrements d’un reçu d’avortement et d’un chèque personnel ultérieur de Walker à une femme qui a déclaré que l’icône du football célèbre avait payé son avortement lorsqu’ils sortaient ensemble. Walker, qui, en tant que candidat, soutient une interdiction nationale pure et simple de l’avortement, continue de nier les informations, même après que la femme se soit identifiée comme la mère de l’un de ses quatre enfants.

D’autres rapports, y compris de l’Associated Press, ont détaillé comment Walker a exagéré ses réalisations académiques, son succès commercial et ses activités philanthropiques, ainsi que des accusations selon lesquelles il a menacé la vie de son ex-femme qui vont au-delà des détails que Walker lui-même a reconnus dans un 2008 mémoires et entrevues ultérieures avec les médias. Walker a également reconnu publiquement trois de ses enfants pour la première fois seulement après des reportages antérieurs sur Daily Beast. Avant sa candidature au Sénat, il n’avait parlé publiquement que de Christian Walker, son fils adulte par sa première femme.

Walker, comme c’est le cas pour les challengers qui combattent les titulaires, s’est montré beaucoup plus désireux de s’attaquer directement à Warnock. Citant les divulgations financières du Sénat de Warnock, Walker accuse Warnock d’utiliser le Sénat pour s’enrichir. Warnock a rapporté des revenus d’un contrat de livre après son élection au Sénat. Il rapporte également une allocation de logement mensuelle de l’église baptiste Ebenezer de plus de 7 000 $ – un arrangement qui permet à Warnock de continuer à recevoir une somme annuelle considérable de l’église pour son rôle de pasteur principal sans enfreindre les règles d’éthique fédérales plafonnant les revenus extérieurs des sénateurs.

Les républicains nationaux, quant à eux, ont récemment diffusé des publicités mettant en lumière la vie personnelle de Warnock. Une publicité fait référence à un incident de mars 2020 au cours duquel l’épouse de Warnock, Oulèye Ndoye, a déclaré à la police qu’il lui avait écrasé le pied avec son véhicule. Les dossiers de la police indiquent que les agents n’ont trouvé aucune preuve que Warnock l’ait fait. Le couple a divorcé avant l’élection de Warnock au Sénat; ils partagent deux jeunes enfants.

Walker lui-même a évité les attaques contre la vie de famille de Warnock, bien qu’il ait fait campagne plus tôt cette semaine avec le sénateur Rick Scott de Floride, qui préside la branche de campagne du Sénat GOP qui a payé certaines de ces publicités.

Le débat de Savannah, à venir quelques jours avant le début lundi du vote anticipé en personne, est la seule réunion des deux rivaux car Walker a refusé d’accepter les trois débats d’automne typiques des campagnes géorgiennes. Warnock a accepté cette liste de débats proposés en juin, seulement pour que Walker rechigne et contrecarre avec le débat de vendredi. Le débat de vendredi n’inclura pas le libertarien Chase Oliver, qui n’a pas atteint le seuil de vote des organisateurs.

Un seul de ces trois débats originaux est toujours prévu: Warnock rencontrera Oliver lors d’une session dominicale parrainée par l’Atlanta Press Club. Dans ce débat, Walker sera représenté par un podium vide car il a décliné l’invitation.

Barrow a rapporté d’Atlanta.

Bill Barrow et Russ Bynum, Associated Press