Walker et Warnock proposent des messages religieux contradictoires en Géorgie

ATLANTA (AP) – Un candidat au concours du Sénat géorgien avertit que la “guerre spirituelle” a empêtré l’Amérique et se présente aux électeurs comme un “guerrier pour Dieu”. Mais ce n’est pas le ministre baptiste ordonné qui dirige l’église où Martin Luther King Jr. a autrefois prêché.

C’est le républicain Herschel Walker, l’icône du sport qui remet ouvertement en cause les pratiques religieuses du sénateur démocrate Raphael Warnock, qui se dit « pasteur au Sénat » et déclare voter l’équivalent civil de la prière.

Les deux hommes présentent la foi comme faisant partie de leur identité publique dans un État où la religion a toujours été une influence culturelle dominante. Mais ils le font de manière distincte, joutant en termes moraux sur des questions allant de l’avortement, de la race et de la justice pénale à la vie et au comportement personnels de chacun.

Leurs approches offrent un contraste saisissant entre les opposants politiques qui ont été élevés dans l’église noire du Grand Sud dans le sillage du mouvement des droits civiques.

“Ce sont deux visions complètement différentes du monde et de nos plus gros problèmes”, a déclaré le révérend Ray Waters, un pasteur évangélique blanc du métro d’Atlanta qui soutient Warnock lors des élections de mardi.

La façon dont les électeurs religieux s’alignent pourrait aider à décider ce que les sondages suggèrent est une course étroite qui aidera à déterminer quel parti contrôlera le Sénat au cours des deux prochaines années. Selon Pew Research, environ 2 adultes sur 3 en Géorgie se considèrent comme « très religieux ».

Warnock, 53 ans, prêche une sorte de christianisme de justice sociale qui fait écho à King, le leader des droits civiques tué qui a également dirigé l’église baptiste Ebenezer à Atlanta.

Le sénateur embrasse les racines de l’église noire dans l’esclavage des biens et la ségrégation Jim Crow. De la chaire, il reconnaît le racisme institutionnel et appelle à une action collective du gouvernement qui s’attaque aux inégalités et autres maux sociaux. Il note souvent ses arrestations en tant que citoyen manifestant plaidant pour l’expansion de l’assurance maladie dans le même Capitole où il travaille maintenant en tant que sénateur.

“Je défends les soins de santé parce que c’est un droit humain”, a déclaré Warnock. “Dr. King a déclaré que de toutes les injustices, l’inégalité des soins de santé est la plus choquante et la plus inhumaine.

Walker parle aussi des lacunes de la société, mais le sexagénaire souligne l’expansion des droits LGBTQ, l’attention renouvelée sur le racisme et les politiciens «faibles», qui, dit-il, «n’aiment pas ce pays». Il a appelé à une interdiction nationale des avortements, mais a été accusé par deux anciennes petites amies qui ont déclaré avoir fait pression sur elles pour qu’elles interrompent leurs grossesses et ont payé leurs procédures. Il a dit que les affirmations sont des mensonges.

C’est un discours culturellement conservateur lié à la morale individuelle plutôt qu’à la responsabilité collective et qui soutient effectivement que les États-Unis sont un pays chrétien. Cela aligne Walker sur le mouvement évangélique majoritairement blanc qui a façonné le Parti républicain moderne.

Ces approches, variées dans le fond et dans le style, sont retracées à travers les biographies des deux rivaux.

Warnock, le fils de ministres pentecôtistes, a suivi un parcours éducatif similaire à celui de King. Tous deux ont fréquenté le Morehouse College, un campus historiquement noir à Atlanta. Warnock a suivi cela avec l’Union Theological Seminary à New York, un centre de théologie chrétienne progressiste. Maintenant avec plus d’une décennie dans l’une des chaires les plus célèbres du pays, il cite parfois longuement les Écritures et pimente ses arguments de références latines.

« Je crois qu’un vote est une sorte de prière pour le monde que nous désirons… et que la démocratie est la mise en œuvre politique de l’idée spirituelle que chacun de nous a été créé, comme nous le disent les Écritures, dans l’« Imago Dei » — l’image de Dieu », a déclaré Warnock à un groupe de partisans juifs le mois dernier.

Lors du même événement, lors des célébrations du Nouvel An juif, Warnock a noté un passage souvent utilisé dans le cadre du jeûne de Roch Hachana. « Est-ce le jeûne que le Seigneur attend, dit-il, que tu délies les chaînes de l’injustice et que tu libères l’opprimé, que tu nourrisses l’affamé, vêtisse celui qui est nu, accueille l’étranger. Offrant la citation – Ésaïe 58: 6 – il l’a appelée “l’une de mes préférées”.

Walker est également le fils d’un pasteur pentecôtiste et fréquente maintenant des églises bibliques non confessionnelles. Athlète vedette du secondaire dans la Géorgie rurale, ses prouesses dans le football l’ont amené en 1980 à l’Université de Géorgie, un campus public laïc qui était alors majoritairement blanc. Walker n’a jamais obtenu son diplôme, bien qu’il prétende le contraire.

Il parle souvent de Jésus, généralement comme une figure de «rédemption» plutôt que comme un guide pour les politiques publiques.

“Laissez-moi reconnaître mon Seigneur et sauveur Jésus-Christ, car il est dit que si vous ne le reconnaissez pas, il ne vous reconnaîtra pas”, a déclaré Walker lors de son seul débat avec Warnock. “Quand je viens frapper, je veux qu’il me laisse entrer.”

De nombreux événements Walker s’ouvrent par des prières, certaines dirigées par d’autres évangéliques conservateurs noirs. Pourtant, les références scripturaires et théologiques de Walker sont éparses, généralement des allusions non spécifiques dans le cadre de bordées contre Warnock et le « réveil ».

Sur les droits des transgenres, Walker a déclaré : « Je ne peux pas croire que nous discutons de ce qu’est une femme. C’est écrit dans la Bible. … Nous ne devons pas les laisser nous tromper avec tous ces mensonges.

Lors d’un événement “Women for Herschel” en août, Walker a suggéré que Warnock était anti-américain, et il a fait allusion à l’histoire biblique du Dieu hébreu expulsant les anges dissidents du ciel. “Il est temps pour nous de virer ces gens qui n’aiment pas l’Amérique, de les chasser”, a-t-il déclaré, concluant devant son public majoritairement blanc : “Ne laissez personne vous dire que vous êtes raciste.”

Sur l’avortement, il a dit directement à Warnock sur la scène du débat : « Au lieu d’avorter ces bébés, pourquoi ne baptisez-vous pas ces bébés ?

C’est un argument convaincant pour des électeurs comme Wylene Hayes, une institutrice à la retraite de 76 ans à Cumming. “Vous pouvez simplement dire qu’Herschel est un homme de foi solide et simplement humble”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai rien contre le sénateur Warnock, mais je me demande comment il peut être pasteur et soutenir l’avortement.”

Warnock rétorque qu’il soutient l’accès à l’avortement parce que “même Dieu nous donne le choix”, tandis que la position de Walker accorderait “aux politiciens plus de pouvoir que Dieu n’en a”.

Waters a déclaré que l’argument collectif de Walker visait directement les chrétiens blancs des banlieues comme ceux qu’il a dirigés pendant des décennies avant de se rapprocher du centre-ville d’Atlanta, où il a vu plus de problèmes à résoudre et de personnes à aider. “Il me semble que les problèmes centraux de l’éveil sont … des habitudes compatissantes qui correspondent en grande partie à ce que Jésus a dit de faire”, a déclaré Waters.

Warnock évite largement les attaques de Walker. Il a récemment commencé à encadrer Walker comme “inapte” au Sénat en raison des “mensonges” de Walker sur son dossier professionnel et des allégations de violence contre son ex-femme. Warnock se rapproche le plus de la remise en question de la foi de Walker en disant que la rédemption exige qu’une personne « avoue… et soit honnête à propos du problème ».

“Je le laisserai parler pour lui-même”, a déclaré Warnock. “Je suis engagé dans le travail que j’ai fait toute ma vie.”

Le révérend Charles Goodman, un pasteur d’Augusta et ami de Warnock, a déclaré que ce n’était pas nouveau pour les pasteurs noirs au franc-parler, en particulier ceux qui ont une théologie plus libérale, d’être qualifiés de dangereux et d’anti-américains.

“Ils ont traité le Dr King de ‘communiste’, et maintenant c’est ‘radical’ et ‘socialiste'”, a déclaré Goodman. “Dr. Warnock aime ce pays. Il y aura toujours des tensions entre nos visions ambitieuses du pays et notre lutte pour en arriver là. C’est un ministre plein d’espoir, et il va toujours dire la vérité au pouvoir et vivre dans cette tension.

Bill Barrow, l’Associated Press