Walker et les républicains recherchent l’unité du parti dans le second tour de la Géorgie

AUGUSTA, Géorgie (AP) – Les républicains insistent sur le fait qu’ils travaillent ensemble pour aider Herschel Walker à renverser le sénateur démocrate Raphael Warnock lors d’un second tour en Géorgie qui offre au GOP une chance de terminer une saison électorale décevante à mi-mandat avec une victoire.

Mais pour remporter un 50e siège au Sénat le 6 décembre et limiter la majorité continue des démocrates, les républicains doivent surmonter les doutes sur l’appel de Walker dans un État du champ de bataille, naviguer dans les querelles ouvertes entre les courtiers du parti à Washington et endurer le spectre de l’ancien président Donald Trump alors qu’il lance sa troisième candidature à la Maison Blanche après avoir perdu la Géorgie en 2020.

Cela ajoute aux mêmes défis qui ont limité les victoires du GOP à l’échelle nationale malgré une cote d’approbation sous-marine pour le président Joe Biden et des frustrations généralisées à l’égard de la direction du pays.

“Tout le monde se rend compte que quels que soient les désaccords qui existent ou non, tout le monde doit se concentrer sur une chose : aider Herschel à franchir la ligne d’arrivée”, a déclaré le directeur de campagne de Walker, Scott Paradise.

Mais ils doivent le faire sans la majorité du Sénat en jeu, comme ce fut le cas lors de deux tours de scrutin en Géorgie en janvier 2021. Les démocrates ont déjà obtenu 50 sièges avec des victoires étroites du titulaire au Nevada et en Arizona combinées au renversement d’un siège de Pennsylvanie détenu par le GOP, et le vote décisif de Harris du vice-président Kamala leur assure une majorité.

Ainsi, Walker, qui a passé l’automne à essayer de nationaliser sa course en se moquant de Warnock en tant que oui pour Biden, doit former une coalition de second tour en sachant que rien des électeurs ne fera ici destituer Chuck Schumer de New York en tant que chef de la majorité au Sénat.

“Il y a encore des implications nationales”, a déclaré Paradise, affirmant que les républicains du pays sont “excités” pour une seconde chance après une performance décevante à mi-parcours. “Nous sommes très à l’aise d’encadrer cela comme le dernier combat de 22.”

Comme de nombreux candidats perdants du GOP cette année, Walker a eu du mal parmi les modérés et les indépendants, beaucoup remettant en question ses qualifications, selon les sondages AP VoteCast auprès des électeurs. Walker a suivi Warnock d’environ 35 000 voix sur près de 4 millions. Peut-être plus révélateur, le même électorat a donné au gouverneur républicain Brian Kemp 200 000 voix de plus que Walker – assez pour une victoire confortable à la réélection.

Walker, une ancienne star du football universitaire et professionnel et un ami proche de Trump, a été invité par l’ancien président à se présenter. Cela cimente le lien de Walker avec les principaux partisans du GOP, mais présente un défi dans les régions métropolitaines à tendance républicaine qui ont aidé Biden à dominer Trump ici il y a deux ans.

“Trump fait probablement plus pour stimuler la participation démocrate qu’avoir un effet sur notre gars”, a déclaré Josh Holmes, un éminent collecteur de fonds et stratège républicain aligné avec le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui entretient des relations glaciales avec l’ancien président. Mais Holmes a ajouté: “Nous ne savons pas quel sera l’impact.”

Il est clair que les républicains espèrent que la popularité de Kemp s’étendra à Walker, même si cela n’a pas suffi au premier tour. Kemp a évité Walker tout au long de l’automne, ne disant pas le nom du candidat au Sénat lorsqu’on l’a interrogé sur les difficultés de Walker, qui comprennent des affirmations exagérées sur ses antécédents commerciaux, philanthropiques et universitaires; accusations de violence contre sa première épouse; et les affirmations de deux anciennes petites amies selon lesquelles Walker aurait payé leur avortement malgré son opposition publique au droit à l’avortement.

Kemp disait généralement seulement qu’il soutenait “l’ensemble du ticket républicain”. Depuis le jour du scrutin, cependant, Kemp a confié son opération de participation électorale au super PAC basé à Washington aligné sur McConnell. Et Kemp prévoit de faire campagne avec Walker pour la première fois samedi.

« Herschel a demandé toute l’aide que nous pouvions obtenir du gouverneur. Le gouverneur a dit que je suis là pour vous », a déclaré Paradise.

Pourtant, l’accord entre Kemp et le Sénat pour le leadership met en évidence les fissures du GOP, certaines remontant à Trump, d’autres à une querelle en cours entre McConnell et le sénateur de Floride Rick Scott, qui dirige la branche de campagne du Sénat GOP.

Kemp a mis en place son opération de participation indépendante après l’élection présidentielle de 2020, lorsque Trump a fustigé Kemp pour avoir certifié la liste d’électeurs présidentiels de Biden de Géorgie et les dirigeants du Parti républicain de l’État se sont principalement rangés du côté de Trump.

Le SLF, qui consacre généralement la majeure partie de son argent à la publicité télévisée, a déclaré que le second tour serait la première fois que le comité d’action politique s’engageait dans un effort de participation électorale à grande échelle.

Mais, comme pour la campagne de réélection de Kemp, cela va à l’encontre de la campagne traditionnelle coordonnée du parti menée par le Comité national républicain, le parti de l’État et le Comité sénatorial national républicain de Scott. Par ailleurs, Scott a défié McConnell pour le poste de chef du GOP au Sénat ; McConnell a prévalu mercredi.

En campagne pour Walker cette semaine à la périphérie d’Augusta, Scott a cherché à présenter un front uni du GOP. “Ce que nous devrions faire maintenant, c’est concentrer tout notre temps sur Herschel”, a-t-il déclaré.

Mais il a noté que la loi électorale fédérale empêche la coordination entre les comités du parti et l’opération SLF-Kemp. Cela signifie qu’il n’y a aucun moyen légal pour chaque camp de garder un œil sur les activités de l’autre, ce qui augmente la possibilité d’efforts en double ou de messages contradictoires aux électeurs.

Pendant ce temps, les conseillers de Scott et McConnell ont dévoilé leur querelle à la vue du public. Curt Anderson, un allié de Scott, a noté sur Twitter qu’il avait vu le super PAC démocrate de Schumer diffuser des publicités au nom de Warnock lors d’une émission “Monday Night Football”. “Le superpac de McConnell ne diffusant aucune publicité attaquant Warnock. Ont-ils abandonné ? Il a demandé.

Le président de la SLF, Steven Law, a rétorqué que les achats de téléviseurs géorgiens du NRSC étaient inférieurs à la moyenne. “Mais ne t’inquiète pas petit copain – nous avons l’habitude de te couvrir”, a-t-il écrit. La SLF a depuis annoncé son propre plan publicitaire de 14,2 millions de dollars, en plus des 2 millions de dollars et plus qu’elle avait précédemment annoncés pour son opération de participation.

Au milieu de telles complications au sein du parti, le meilleur résultat pour Walker est peut-être un second tour relativement faible qui permet à ses principaux partisans de devenir une majorité victorieuse. En effet, le fait que la majorité du Sénat soit déjà établie pourrait freiner l’enthousiasme des démocrates, et Walker a attiré de grandes foules enthousiastes dans les premiers jours de la campagne de second tour.

Pourtant, les républicains, y compris le candidat lui-même, reconnaissent au moins tacitement que Walker pourrait avoir besoin de partisans que le candidat n’a pas encore conquis.

Pour Walker, cela signifie un discours de campagne réorganisé qui reste lourd sur une rhétorique conservatrice fidèle, mais étend ses attaques contre Warnock pour inclure un avertissement pour ne pas travailler assez étroitement avec Kemp.

“Ce qu’il a fait, c’est ramer le bateau de cette façon alors que notre gouverneur essaie de ramer de cette façon”, a déclaré Walker à propos de Warnock à Augusta. “Ce que je vais faire, c’est que je vais ramer le bateau avec le gouverneur.”

Pour Scott, cela signifie apporter la complexité des règles du Sénat à la campagne électorale, en disant aux électeurs qu’un Sénat 50-50 signifie des listes de comités également réparties, tandis qu’une composition 51-49 signifie des majorités démocrates claires. “Il faut plus de 51 ans pour faire avancer les choses”, a-t-il déclaré.

Et pour les républicains géorgiens de base comme Debbie McCord, cela signifie cajoler les électeurs potentiels de Walker pour qu’ils regardent au-delà des candidats individuels et voient un référendum national.

“Il y a des gens qui pensent juste ‘tel et tel aurait été un meilleur candidat.’ Je dis qu’il y a beaucoup de bons candidats, mais c’est qui a remporté la primaire », a déclaré McCord, présidente du comité républicain du comté de Columbia. “Tu dois t’en remettre, mettre ton pantalon de grand garçon et aller voter.”

___

Bill Barrow, l’Associated Press