Jared Padalecki a vraiment quitté le monde de Surnaturel derrière.

La CW vient de sortir le premier trailer de Marcheur, la Walker, Texas Ranger redémarrer avec Padalecki dans le rôle de l’homme lui-même, Walker, Texas Ranger, et il est clair que Walker manque vraiment à sa femme décédée (jouée par la vraie femme de Padalecki, Geneviève Padalecki).

«Il a récemment perdu sa femme», dit Micki Ramirez (Lindsey Morgan) après que Walker se soit présenté.

« Ce n’était pas de votre faute », dit Geri (Odette Annable), mais Walker n’est pas si sûr. «N’était-ce pas pourtant?

«Vous êtes le garde forestier avec la femme morte? demande un gars. «Je suppose que tu ne pourrais pas la protéger, hein?

« Elle est partie! » dit Liam Walker, le frère de Walker (Keegan Allen). « Vous chassez des fantômes. »

« Certaines choses ne s’additionnent pas! » Crie Walker.

«Je ne peux penser à rien d’autre qu’à elle», explique Walker.

Et c’est tout. Cette émission parle d’un Texas Ranger qui manque à sa femme décédée et croit qu’il était responsable et certaines choses ne s’additionnent pas!