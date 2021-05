Walker Cup: L’équipe américaine retarde la riposte de GB et d’Ire pour remporter la victoire 14-12 à Seminole | Actualités du golf

L’équipe américaine a conservé la Walker Cup avec une victoire de 14-12

L’équipe américaine a conservé la Walker Cup après avoir résisté à une vive riposte de la Grande-Bretagne et de l’Irlande pour remporter une victoire 14-12 à Seminole en Floride.

Menés 7-5 du jour au lendemain, les visiteurs se sont donné l’espoir d’une première victoire à l’étranger en 20 ans lorsqu’ils ont remporté deux des quatuors de dimanche et en ont réduit de moitié un autre pour clôturer à moins d’un demi-point des titulaires avant les dernières séances en simple.

Mais l’équipe de Nathaniel Crosby a pris un départ rapide en simple et a récolté cinq points et demi lors des 10 derniers matches pour assurer sa cinquième victoire consécutive à domicile.

Ricky Castillo a remporté ses quatre matchs

Alors que de nombreux joueurs ne sont toujours pas en forme à 100% suite à l’estomac gros qui avait décimé les deux équipes et les deux capitaines, Mark Power a associé John Murphy à la victoire lors de la rencontre d’ouverture dimanche avant que Ricky Castillo ne prolonge son record de victoires à trois sur trois, en équipe. avec William Mouw pour une victoire serrée sur Alex Fitzpatrick et Barclay Brown.

Angus Flanagan et Ben Schmidt ont ensuite riposté de trois à quatre avec quatre à jouer pour arracher un demi-point contre le couple choqué de Davis Thompson et Cole Hammer, Matty Lamb et Jack Dyer soutenant depuis la ligne de touche après avoir battu Stewart Hagestad et Tyler Strafaci. 6 et 5.

Mais les espoirs de Power de remporter quatre victoires consécutives ont été anéantis dans le premier match des simples du dimanche alors qu’il s’effondrait pour une défaite 7 et 6 contre Austin Eckroat, et la misérable Walker Cup de Fitzpatrick a été complétée par une défaite 3 et 1 contre Pierceson Coody – l’Anglais perdant ses quatre matchs de la compétition.

Joe Long, Lamb et Flanagan ont renouvelé l’espoir pour les visiteurs avec d’excellentes victoires tandis que Brown a remporté les 15e, 16e et 17e trous pour aller un contre Quade Cummins seulement pour bogey le dernier et être tenu à la moitié.

Les États-Unis ont ensuite remporté trois des quatre matches restants, Castillo complétant un dossier parfait de 4-0 avec sa victoire 2 et 1 sur Murphy et, bien que Dyer se soit défendu pour prendre le dessus sur Strafaci, Hammer et Hagestad étaient trop forts pour Schmidt et Ben Jones. respectivement dans les deux dernières rencontres.

« Ce fut un excellent week-end de golf », a déclaré le capitaine de GB & Ire Stuart Wilson. « Les gars sont sortis en se battant et ont essayé de s’équiper du mieux qu’ils pouvaient, malheureusement ce n’était tout simplement pas leur week-end.

« De notre point de vue, nous avons peut-être laissé les Américains s’en tirer un peu trop, quelques coups lâches ici et là. Mais chapeau à l’équipe américaine pour avoir remporté la victoire. »