Walker Cup: Illness élimine deux joueurs alors que l’équipe américaine prend une avance de 7-5 sur GB & Ire | Actualités du golf

Jake Bolton était un appel tardif pour GB & Ire

L’équipe américaine a terminé la première journée de la Walker Cup avec une avance de 7-5 sur la Grande-Bretagne et l’Irlande alors que les deux équipes ont été forcées de faire appel à des remplaçants en raison d’une maladie à Seminole en Floride.

La préparation de la 48e édition du concours avait été dominée par le virus de l’estomac, considéré comme une intoxication alimentaire, qui avait touché 14 joueurs et les deux capitaines.

Mais une journée complète de jeu était possible samedi, la séance d’ouverture en quatuors étant partagée 2-2 avant que l’équipe américaine ne remporte cinq des huit simples dans l’après-midi, Tyler Strafaci applaudissant depuis les coulisses ayant été admis à l’hôpital plus tôt dans la journée.

Jake Bolton a reçu un appel tardif inattendu pour son partenaire Angus Flanagan lors du dernier match à quatre de la matinée, mais il s’est avéré un choix judicieux en remportant une victoire à un contre Stewart Hagestad et William Mouw.

Ricky Castillo a remporté ses deux matchs le premier jour

Mac Meissner avait auparavant reçu l’appel de son partenaire Ricky Castillo dans le troisième match, dans lequel ils ont battu les Anglais Jack Dyer et Matty Lamb, les quatre matchs du matin allant au 18e trou.

« Honnêtement, je ne pensais pas que j’allais jouer », a déclaré Bolton, qui a réussi un putt de 30 pieds pour la normale au 17e, puis a frappé un superbe fer de cinq mètres à huit pieds au dernier après la fin de la course capricieuse de Flanagan. sur le practice. « Nous devions faire quelque chose là-bas à 17 ans, je pense que ce sera le meilleur de la semaine », a ajouté Bolton.

Cole Hammer et Davis Thompson ont donné à l’équipe locale un départ gagnant contre Alex Fitzpatrick et Barclay Brown, tandis que Mark Power et John Murphy ont riposté pour les visiteurs avec une victoire à un contre Quade Cummins et Austin Eckroat.

Meissner a été informé vendredi soir qu’il associerait Castillo dans le troisième match, et il était ravi d’avoir été assez en forme et en forme pour concourir.

« Pouvoir être ici pour les rondes d’entraînement, rivaliser avec ces gars dans de petits matches et tout ça, était incroyable », a déclaré Meissner. « Mais quand j’ai appris que j’allais pouvoir jouer, j’étais tellement excité. J’ai travaillé mes fesses pour pouvoir avoir une chance de jouer, et pour que ce rêve se réalise, c’est tellement cool. »

Castillo a ensuite remporté une victoire écrasante de 5 et 3 contre Ben Schmidt lors de la troisième rencontre en simple après que les deux premiers matchs se soient soldés par une victoire chacun, tandis que Mouw a remplacé Strafaci dans la formation et a remporté une victoire de 4 et 3 sur Ben Jones.

Matty Lamb et Brown ont tous deux obtenu des points au tableau pour GB & Ire, mais Flanagan et Murphy ont tous deux subi des défaites pour laisser l’équipe américaine en tant que favoris pour enregistrer une cinquième victoire consécutive à domicile.