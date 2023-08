Walker Cup: Connor Graham, 17 ans, nommé dans l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande pour affronter les États-Unis | Nouvelles du golf

Connor Graham participera à la Walker Cup à l’âge de 17 ans (Image: The R&A)

Connor Graham deviendra l’un des plus jeunes joueurs à avoir participé à la Walker Cup lorsqu’il concourra pour l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande contre les États-Unis à St Andrews.

Le joueur de 17 ans est l’un des 10 golfeurs sélectionnés pour le 49e match de la Walker Cup, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports du 2 au 3 septembre.

La Grande-Bretagne et l’Irlande cherchent à gagner pour la première fois depuis qu’elles ont battu l’équipe américaine 16½-9½ au Royal Lytham & St Annes en 2015.

James Ashfield, Pays de Galles, Delamere Forest, 22 ans

Jack Bigham, Angleterre, Harpenden, 19 ans

Barclay Brown, Angleterre, Hallamshire, 22 ans

John Gough, Angleterre, Berkshire, 24 ans

Connor Graham, Écosse, Blairgowrie, 17 ans

Alex Maguire, Irlande, Laytown et Bettystown, 22 ans

Matthew McClean, Irlande, Malone, 30 ans

Liam Nolan, Irlande, Galway, 23 ans

Mark Power, Irlande, Kilkenny, 23 ans

Calum Scott, Écosse, Nairn, 20 ans

(Réserviste) Tyler Weaver, Angleterre, Bury St Edmonds, 18 ans

(Réserviste) Caolan Rafferty, Irlande, Dundalk, 30 ans

Golf en direct de la Coupe Walker Vivre de

« Nous avons sélectionné 10 joueurs qui, selon nous, nous donneront les meilleures chances de regagner la Walker Cup contre les États-Unis d’Amérique », a déclaré le capitaine Stuart Wilson.

« C’est leur opportunité de se produire sur la plus grande scène du golf amateur et de faire inscrire leur nom aux côtés de certains des plus grands noms de l’histoire du sport en remportant la Walker Cup. Il n’y a sans doute plus de lieu emblématique au monde pour y parvenir. exploit que sur le Old Course de St Andrews.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Nous sommes impatients de relever le défi de gagner le match la semaine prochaine et je sais que ces joueurs donneront tout pour reconquérir le trophée devant un public local. »

Wilson dirige l’équipe pour la deuxième Walker Cup consécutive après avoir été membre de l’équipe gagnante à Ganton en 2003. Il a notamment remporté le championnat amateur au Old Course en 2004 après avoir battu Lee Corfield en finale.

Le golfeur de l’équipe nationale écossaise Graham a remporté l’Open amateur d’Écosse et a terminé deuxième de l’Open amateur de France des moins de 18 ans jusqu’à présent en 2023.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Parmi les débutants de la Walker Cup figurent également James Ashfield, Jack Bigham, Matthew McClean, Liam Nolan, Alex Maguire et Calum Scott.

L’inclusion de Maguire intervient après avoir remporté la première série Open Amateur pour se qualifier pour le 151e Open au Royal Liverpool en juillet, tandis que Scott suit les traces de son frère aîné Sandy qui a représenté GB&I au Royal Liverpool en 2019.

Le Walker Cup Match est une compétition biennale par équipe amateur à dix entre une équipe composée de joueurs de Grande-Bretagne et d’Irlande et des États-Unis. Il se joue sur deux jours avec 18 matchs en simple et huit matchs en foursome. Les États-Unis mènent la série globale 38-9-1.

L’Anglais Brown fait sa deuxième apparition à la Walker Cup après avoir remporté les honneurs All-America lors de sa saison senior à l’Université de Stanford.

John Gough entre quant à lui en tant que meilleur européen à la 11e place du classement mondial amateur.