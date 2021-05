Walker Cup 2021: Plusieurs joueurs des deux équipes touchés par une intoxication alimentaire avant le concours biennal | Actualités du golf

La 48e Walker Cup a lieu ce week-end en Floride

Les préparatifs de la Walker Cup de cette semaine ont été entravés par plusieurs cas d’intoxication alimentaire dans les équipes des États-Unis et de Grande-Bretagne et d’Irlande.

La 48e édition du concours biennal se déroule du 8 au 9 mai au Seminole Golf Club en Floride, en direct sur Sky Sports, où l’équipe américaine cherche une troisième victoire consécutive après son succès 15,5-10,5 en 2019.

Un certain nombre de joueurs ont ressenti des symptômes ces derniers jours, l’USGA et le R&A ayant publié une déclaration confirmant un « problème médical en cours » un peu plus de 24 heures avant le début de l’événement.

Le communiqué indique: « Au cours des dernières 24 heures, un certain nombre de joueurs des équipes GB&I et USA ont été traités pour des problèmes gastro-intestinaux et sont actuellement sous observation par des professionnels de la santé à l’hôtel des équipes.

« Tous les joueurs des deux équipes ont été testés négatifs lors de leurs projections quotidiennes et le COVID-19 a été exclu en tant que cause. Les joueurs ont adhéré aux directives strictes en matière de santé et de sécurité établies comme code de conduite pour le match.

Golf en direct Vivre de

« La santé et la sécurité des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans le match est notre priorité absolue et nous suivons de près la situation. Pour le moment, il n’y a aucune attente d’une perturbation du calendrier des matchs de la compétition biennale.

« Nous fournirons des mises à jour supplémentaires si nécessaire. »

Golf en direct Vivre de

Les locaux sont les favoris pour remporter le concours avec un seul de leurs dix joueurs en dehors du top 20 mondial du jeu amateur, tandis que le numéro 12 mondial Alex Fitzpatrick est le joueur le mieux classé de GB & Ire impliqué.

Le jeu commence samedi avec quatre matchs à quatre suivis de huit simples, avec quatre autres quatuors et 10 simples dimanche. Il y a un total de 26 points disponibles et une équipe doit obtenir au moins 13,5 points pour remporter le match.

Qui remportera la Walker Cup? Regardez tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence le samedi à partir de 15h sur Sky Sports Mix et 16h sur Sky Sports Golf, avec une deuxième session puis en direct à partir de 21h30.