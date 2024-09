Walker Buehler en difficulté à nouveau lors de la défaite des Dodgers contre les Cubs

Buehler a été crédité de cinq points sur neuf coups sûrs et d’un but sur balles en plus de cinq manches. Bien qu’il s’agisse de la plus longue sortie de Buehler en cinq départs depuis son retour d’une blessure à la hanche le mois dernier, il s’agit également du plus grand nombre de points et de coups sûrs qu’il ait accordés dans cette dernière ligne droite.