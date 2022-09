Walker a passé une ANNÉE à couvrir les 4 669 routes de Bristol et a parcouru près de 2 000 kilomètres

Un WALKER a une longueur d’avance sur les autres après avoir parcouru toutes les routes de sa ville natale.

Simon Kosciow a passé près d’un an à couvrir les 4 669 d’entre eux à Bristol.

Simon Kosciow a accompli une mission pour parcourir toutes les rues de sa ville natale de Bristol – couvrant 4 669 routes et près de 2 000 miles 1 crédit

Ses errances du week-end ont parcouru 1 941,87 milles.

Le père de l’un d’entre eux a commencé ses randonnées en septembre de l’année dernière et a récemment terminé à Alma Vale Road, Clifton – la rue où il est né.

Simon, un travailleur de nuit, a déclaré: «Cela donne une belle fin cyclique à mon aventure à Bristol.

« J’ai commencé par les rues locales, puis plus tard dans l’année, je suis allé plus loin.

« La marche m’a aidée à sortir de la maison, à une époque où vous ne pouviez tout simplement pas sortir.

“Cela m’a énormément aidé et m’a fixé un objectif sur lequel je pouvais me concentrer.”

Simon, 55 ans, marchait entre quatre et 20 miles à chaque fois et demandait à sa femme de venir le chercher une fois terminé. Il a utilisé l’application de cartographie Strava et délimité chaque rue sur une carte de l’Ordnance Survey.

Simon avait auparavant entrepris de marcher dans les rues par ordre alphabétique et allait du nord au sud de Severn Beach à Whitchurch, et d’est en ouest de Fishponds à Avonmouth.

Il a déclaré: «J’ai parcouru des choses stupides comme tous les terrains de sport et de cricket.

“J’adore les défis, mais je manquais d’idées et j’ai toujours dit que je voulais marcher dans les rues de Bristol.”