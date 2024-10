Walk for Her recueille plus de 30 000 $ pour aider les patients atteints de cancer à l’Hôpital régional de Pembroke

Contenu de l’article

Les participants, vêtus de rose de la tête aux pieds, ont fait le tour du terrain en signe de solidarité, recueillant plus de 30 000 $ pour la Fondation de l’Hôpital régional de Pembroke et donnant officiellement le coup d’envoi du Mois de sensibilisation au cancer du sein. Les fonds de l’événement de cette année soutiennent l’achat d’un Neoprobe, un dispositif médical souvent utilisé dans les chirurgies du cancer, en particulier du cancer du sein, pour localiser et évaluer l’état des ganglions lymphatiques sentinelles.

Walk For Her, qui a récolté au total plus de 90 000 $ au cours de ses quatre premières années, a été fondée par Lana Gorr et doit son succès continu à son leadership continu et à sa passion pour la cause.

« Nous sommes ici pendant le Mois de sensibilisation au cancer du sein pour contribuer à sensibiliser la population et à recueillir des fonds indispensables pour la Fondation de l’Hôpital régional de Pembroke. Nous sommes ici pour honorer tous les survivants du cancer, leurs soignants et pour nous souvenir de ceux qui ne sont plus parmi nous », a déclaré Gorr. « L’objectif était de récolter 50 000 $ [for a Neprobe] dans deux ans. J’ai accepté le défi et que nous atteignions ou non l’objectif cette année, cela restera notre objectif jusqu’à ce que nous l’atteignions. Le fait que ces équipements et services médicaux soient accessibles localement signifie que les patients atteints de cancer n’auront pas à se déplacer hors de la ville pour recevoir ce type de traitement.