Walid Regragui extatique alors que le Maroc “écrit l’histoire” à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’entraîneur marocain Walid Regragui a salué l’esprit de combat de son équipe blessée après avoir battu le Portugal 1-0 samedi pour devenir le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

La tête de Youssef En-Nesyri à la fin de la première mi-temps a permis aux Lions de l’Atlas de se disputer les quatre derniers avec les champions en titre, la France ou l’Angleterre.

“Nous nous sommes heurtés à une très bonne équipe du Portugal. On puise dans tout ce qu’on a, on a encore des gars blessés. J’ai dit aux gars avant le match qu’il fallait écrire l’histoire de l’Afrique. Je suis très, très heureux”, a déclaré Regragui à TF1.

Regragui, un ancien international marocain né en France, était déjà entré dans l’histoire en tant que premier entraîneur africain à emmener une équipe en quart de finale de la Coupe du monde.

Le Maroc a maintenant battu trois des équipes les plus fortes d’Europe au Qatar – battant la Belgique en phase de groupes et l’Espagne aux tirs au but lors des 16 derniers – après avoir fait match nul 0-0 avec la Croatie, finaliste de 2018, lors de leur match d’ouverture.

L’ailier Sofiane Boufal espère qu’il y aura plus à venir.

“C’est fou. Nous vivons et rêvons et nous ne voulons pas nous réveiller. J’ai la chair de poule”, a-t-il déclaré.

« Tout ce que nous avons, nous le méritons. Nous travaillons dur. Ce n’est pas fini. Il reste la demi-finale et, si Dieu le veut, la finale.”

