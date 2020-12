Fitaihi, le fondateur d’un hôpital de premier plan, a été arrêté en novembre 2017 lorsque les autorités saoudiennes ont détenu des centaines d’hommes d’affaires, de fonctionnaires et de membres de la famille royale. Il a été détenu sans procès pendant près de deux ans et torturé pendant son emprisonnement, a-t-il déclaré à des proches.

Fitaihi a été libéré l’année dernière, mais lui et sa famille sont restés sous le coup d’une interdiction de voyager et leurs avoirs saoudiens ont été gelés. Et il faisait toujours face à des allégations qualifiant les organisations de défense des droits de l’homme de motivations politiques.

Pas plus tard qu’en octobre, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue saoudien que les deux avaient « discuté de nos préoccupations concernant les citoyens américains et nous avons appelé à la levée de l’interdiction de voyager pour le Dr Fitaihi ».

Deux diplomates américains ont assisté à l’audience mardi, qui s’est tenue à Riyad, la capitale saoudienne, a déclaré l’ami de la famille. Fitaihi a 30 jours pour faire appel de sa condamnation. En plus de la peine de six ans, le tribunal a également imposé une interdiction de voyage supplémentaire de six ans à Fitaihi, à sa femme et à six enfants, tous citoyens américains, a déclaré l’ami.