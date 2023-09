Walgreens s’associe à la plateforme de soins basée sur la valeur Pearl Health

Walgreens a annoncé son partenariat avec Pearl Health, qui propose une plate-forme technologique pour les pratiques de soins primaires dans le cadre d’accords de soins basés sur la valeur, afin d’élargir les options de soins basés sur la valeur en collaboration avec les prestataires de soins primaires.

Pearl Health propose une plate-forme technologique pour les prestataires de soins primaires participant au modèle ACO REACH de Medicare. La plateforme comprend des visualisations de données et des recommandations, permettant aux cliniciens de voir quels patients peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire, comme ceux souffrant de plusieurs maladies chroniques ou ceux récemment sortis d’un hôpital.

Les outils de la startup visent à distiller les informations sur les patients dans des rapports faciles à digérer et à suivre des mesures telles que les taux de réadmission et la participation des patients à des visites de bien-être annuelles.

Grâce à ce partenariat, Walgreens assurera l’exécution complémentaire des ordonnances, les vaccinations, l’observance des médicaments, les tests de diagnostic et la réduction des lacunes en matière de soins. La chaîne de pharmacies travaillera également avec des prestataires de soins de santé pour aider les patients sortis de l’hôpital à rentrer chez eux.

« Chez Pearl Health, nous pensons que les prestataires de soins primaires locaux sont essentiels à l’amélioration de la santé globale de l’Amérique. Notre modèle de soins basé sur la valeur et basé sur la technologie s’aligne parfaitement avec les services de santé proposés par Walgreens, en particulier dans les communautés les plus vulnérables », Michael Kopko, chef directeur général de Pearl Health, a déclaré dans un communiqué. « En mettant l’accent sur des soins proactifs et coordonnés, nous collaborerons pour offrir une meilleure solution aux prestataires et, à terme, fournir des services de haute qualité aux patients tout en gérant efficacement leurs soins. Nous sommes très enthousiasmés par les implications de ce partenariat pour les patients de L’assurance-maladie et au-delà.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En janvier, Pearl Health a levé 75 millions de dollars en financement de série B. La société a annoncé une série A de 18 millions de dollars en septembre 2021.

D’autres entreprises fournissant des services de soutien et de technologie aux cabinets dans le cadre d’arrangements de soins fondés sur la valeur comprennent UpStream Healthcare, qui a levé 140 millions de dollars en financement de série B, et Aledade, qui a récolté 123 millions de dollars lors d’un tour de table de série E l’année dernière.