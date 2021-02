Walgreens et Uber Technologies Inc ont annoncé mardi qu’ils feraient équipe pour fournir des programmes éducatifs et un transport gratuit vers les cliniques de vaccination américaines COVID-19 aux communautés mal desservies et aux habitants des zones rurales.

Les entreprises ont déclaré que le programme sera déployé dans les mois à venir, une fois que de nouveaux vaccins seront disponibles pour le grand public, et comprendra le transport gratuit vers les magasins Walgreens et d’autres cliniques de vaccination.

Les patients qui planifient un rendez-vous de vaccination Walgreens recevront un e-mail leur proposant un trajet pré-programmé, avec des programmes de transport pilotes commençant à Chicago, Atlanta, Houston et El Paso, ont indiqué les entreprises.

Les efforts se concentrent sur l’accès aux vaccins aux communautés de couleur, qui ont montré des taux plus élevés de scepticisme quant à la sécurité des vaccins, beaucoup se méfiant des autorités gouvernementales et n’ayant pas accès aux services de santé.

Les populations noires et hispaniques, surreprésentées parmi les travailleurs pauvres et représentant une part importante des emplois à haut risque dans la restauration, les usines, les entrepôts et les soins de santé, ont également été ravagées par la pandémie.

Les premières données indiquent que les groupes sont à la traîne des Américains blancs en ce qui concerne les inoculations de COVID-19, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis déclarant qu’il fallait des données plus complètes.

Walgreens et Uber se sont associés à la National Urban League, une organisation de défense des droits civiques qui défend les Afro-Américains, et à d’autres groupes, ont déclaré les entreprises.

Uber a déclaré qu’il lançait également de nouvelles fonctionnalités intégrées pour connecter ses chauffeurs et ses livreurs aux vaccins lorsqu’ils deviendraient disponibles pour ces groupes.

En décembre, Uber s’est engagé à fournir 10 millions de trajets gratuits ou à prix réduit aux rendez-vous pour les vaccins pour les communautés privées de leurs droits.

Les États-Unis ont administré plus de 42 millions de vaccins lundi, selon les données des CDC. Dans la plupart des États, les personnes âgées de plus de 70 ans sont actuellement éligibles aux vaccins, mais les rendez-vous de vaccination sont difficiles à obtenir, la demande dépassant l’offre.