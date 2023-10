Walgreens nomme Tim Wentworth, un vétéran du secteur de la santé, comme prochain PDG

Wentworth est l’ancien PDG de la plus grande société de gestion de prestations pharmaceutiques du pays, Express Scripts, qui a été acquise par Cigna en 2018. Il est resté et a occupé le poste de chef des services de santé de Cigna, avant de prendre sa retraite fin 2021.

Le conseil d’administration de Walgreens a déclaré qu’il avait l’intention d’embaucher un cadre possédant une vaste expérience dans le domaine de la santé, capable de maîtriser tous les nouveaux services.

« Je viens d’Express Scripts, l’une des sociétés les plus efficaces. Je veux dire, nous avons été construits pour éliminer le gaspillage des soins de santé et nous avons tout examiné sous cet angle. Et cela doit faire en commençant par notre propre structure de coûts, et il ne fait aucun doute qu’au sein de cette entreprise, c’est tout aussi important », a déclaré Wentworth.

Le président exécutif de Walgreens, Stefano Pessina, a déclaré que Wentworth « est un leader accompli et respecté possédant une profonde expertise dans le domaine des payeurs et de la pharmacie ainsi que dans la chaîne d’approvisionnement, l’informatique et les ressources humaines. Nous sommes convaincus qu’il est la bonne personne pour diriger la prochaine phase de croissance de WBA. en une entreprise de soins de santé centrée sur le client.

Le cœur de métier de la pharmacie, la pharmacie, est également confronté à des défis. Cette semaine, les pharmaciens de plusieurs villes ont débrayé pour protester contre le manque de personnel dans les pharmacies, qui, selon les travailleurs non syndiqués, met les patients en danger.