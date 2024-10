Walgreens ferme des magasins ; CVS annonce des licenciements. Voici pourquoi : NPR

basculer la légende Scott Olson/Getty Images

Peu de temps après que Tim Wentworth soit devenu PDG de Walgreens, il a révélé un chiffre étonnant : environ un quart des magasins de la chaîne de pharmacies ne gagnent pas d’argent.

Mardi, il a annoncé que 1 200 de ces magasins fermeraient leurs portes sur trois ans. Cela fait deux semaines après que son rival CVS a annoncé le licenciement de 2 900 employés. Les deux chaînes sont dans une frénésie d’économies de plusieurs milliards de dollars – fermant des centaines de sites, supprimant des milliers d’emplois et, en réalité, reconsidérant leur rôle dans la vie des Américains.

Le lent bouillonnement d’erreurs et de malheurs a atteint son paroxysme pour les plus grandes chaînes de pharmacies américaines. Ils ont accumulé trop de magasins à une époque où les habitudes d’achat changent. Ils se retrouvent aux prises avec de nombreuses amendes gouvernementales et ont des relations particulièrement difficiles avec les assureurs maladie.

Le problème des magasins

CVS et Walgreens présentent des différences notables. Walgreens, qui possède également la pharmacie britannique Boots, se concentre davantage sur son activité pharmaceutique. CVS s’est étendu davantage aux soins de santé grâce à des fusions avec l’assureur Aetna et Caremark, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques qui aide les assureurs à négocier la couverture et les coûts des médicaments sur ordonnance. Pourtant, les deux sociétés ont commis des erreurs similaires.

La partie la plus simple du problème est l’échelle. CVS et Walgreens ont développé une présence massive à l’échelle nationale, avec respectivement plus de 9 000 et 8 000 magasins. Ils ont englouti les boutiques familiales et signé des baux à long terme pour des emplacements de premier ordre au coin des rues.

basculer la légende Justin Sullivan/Getty Images

Désormais, les acheteurs se plaignent régulièrement du manque chronique de personnel dans les magasins et des produits mis sous clé pour éviter le vol. Les rayons de collations, de maquillage, de cartes de vœux et de produits de nettoyage étaient censés augmenter les profits. Mais les ventes fléchissent depuis des années – en raison d’une bataille perdue d’avance contre Amazon, Walmart, Costco, les épiceries et les magasins à un dollar.

CVS et Walgreens « ont probablement trop de magasins parce qu’ils se sont sur-agrandis, mais le plus gros problème est que les magasins qu’ils possèdent ne sont pas très bons », a déclaré Neil Saunders, analyste du commerce de détail au cabinet GlobalData.

Les chaînes n’ont pas réussi à ajouter de nouvelles incitations pour les acheteurs, au-delà des photomatons et des centres de dépôt des retours, explique Anshuman Jaiswal, consultant de longue date auprès des détaillants et des pharmacies. Et aucune des deux chaînes n’a construit une présence en ligne significative conçue pour donner aux clients ce dont ils ont besoin.

« Si vous allez sur CVS.com ou Walgreens.com, si vous passez une commande de sirop contre la toux, pourquoi ne vendrais-je pas immédiatement du bouillon de poulet comme recommandation de produit ? » dit Jaiswal. « Il s’agit de réinventer le modèle économique. »

Le problème des ordonnances

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le commerce de détail, les pharmacies pourraient peut-être simplement abandonner les supérettes et se concentrer sur la vente de médicaments – sauf que CVS et Walgreens affirment qu’il est de plus en plus difficile de tirer profit de cette partie de leur activité.

Il y a quelques années, un changement majeur dans l’équilibre des pouvoirs entre les pharmacies et les assureurs maladie a révélé les limites de l’influence des pharmacies.

« Historiquement, on pensait qu’il y avait une grande fidélité des clients à leur pharmacie de détail spécifique… et que les patients, ou les consommateurs, seraient tous en colère s’ils étaient obligés de déplacer leurs ordonnances », explique Brian Tanquilut, spécialiste des soins de santé. analyste de services à la banque d’investissement Jefferies.

Walgreens a testé cette théorie il y a environ dix ans lorsqu’elle s’est engagée dans une bataille publique avec Express Scripts, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques qui travaillait avec de grands assureurs maladie.

Walgreens et Express Scripts ont joué au poulet sur le montant que Walgreens devrait gagner grâce aux ordonnances – et Walgreens a perdu. Pendant un certain temps, il a été exclu des réseaux d’assurance utilisés par des millions de personnes, qui sont simplement allées ailleurs pour obtenir leurs médicaments aux prix les plus bas du réseau.

«Cela a prouvé que la loyauté des patients ne dépend pas de la pharmacie de détail, mais de ce que mon assurance est prête à payer», explique Tanquilut. « Et cela a permis aux payeurs de continuer à faire baisser les prix des chaînes de pharmacies de détail. »

En espérant que la réinvention soit le remède

De nos jours, CVS et Walgreens sont confrontés à une rude concurrence de la part des pharmacies qui ne dépendent pas autant des bénéfices générés par les ordonnances car elles font partie de géants de la vente au détail, notamment Walmart et Costco. Les chaînes de pharmacies ont également dépensé des millions de dollars en amendes gouvernementales suite à des allégations de niveaux de personnel dangereuxsurfacturation programmes d’assurance gouvernementaux et contribuer à l’épidémie d’opioïdes.

Au fil des années, CVS et Walgreens ont tenté de se restructurer en centres de soins de santé, en développant les cliniques de soins primaires. Mais ces opérations coûtent du temps et de l’argent.

Mardi, le PDG de Walgreens, Wentworth, a déclaré que sa chaîne « se réoriente vers sa force historique en tant qu’entreprise dirigée par des pharmacies de détail ». CVS est aurait envisagé une rupture d’annuler ses fusions avec Aetna et Caremark.

Les deux sociétés proposent également nouvelles structures sur la façon dont ils veulent être payés pour exécuter leurs ordonnances, en espérant que ce soit le coup de pouce dont ils ont besoin.

« Je suis convaincu que sur une période de deux à trois ans, nous aurons redéfini le cadre des discussions sur le remboursement », a déclaré Wentworth aux investisseurs mardi. « Nous sommes aux premiers stades d’un redressement qui prendra du temps. »