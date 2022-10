Walgreens, DoorDash et Uber s’associent pour la livraison Paxlovid dans les zones mal desservies

Walgreens s’associe à DoorDash et Uber Health pour fournir Paxlovid, une thérapie antivirale orale pour COVID-19, aux communautés mal desservies.

Grâce à ce partenariat, les patients éligibles qui vivent dans des communautés défavorisées telles que mesurées par le Indice de vulnérabilité sociale CDC/ATSDR peuvent recevoir la livraison gratuite pour leurs ordonnances Paxlovid sur Walgreens.com ou via l’application Walgreens.

La collaboration, qui sera lancée dans les prochaines semaines, est une réponse à une Appel à l’action de la Maison Blanche pour gérer le COVID-19 pendant les mois d’hiver et exhorter les Américains à se faire vacciner.

“Dans le cadre de nos efforts continus pour nous assurer qu’aucune communauté n’est laissée pour compte, nous sommes fiers de nous associer à la Maison Blanche et à Walgreens pour fournir la livraison gratuite de Paxlovid à ceux qui en ont le plus besoin”, a déclaré Caitlin Donovan, directrice générale d’Uber Health, dit dans un communiqué. “Ce partenariat est un autre moyen par lequel la technologie d’Uber peut aider les Américains à se remettre de la pandémie et à rendre plus accessibles les soins de santé vitaux.”

LA GRANDE TENDANCE

Uber a déjà travaillé avec Walgreens sur le Fonds d’accès aux vaccinsqui visait à connecter les personnes avec des trajets aux sites de vaccination COVID-19.

La branche santé de la société de covoiturage et de livraison, Uber Health, a été introduit en 2018. Il s’est également associé à des entreprises telles que la plateforme de prescription numérique NimbleRx, la société d’assistance aux seniors Papa et la société de soins virtuels directs aux consommateurs Hims & Hers.

DoorDash a également a travaillé avec Walgreens sur des initiatives liées à la santé, annonçant un accord pour fournir des médicaments en vente libre et d’autres produits de santé, de bien-être et de commodité en 2020.

Pendant ce temps, Walgreens a élargi sa portée dans les soins à domicile et soutenus par la technologie. Le mois dernier, le géant de la vente au détail en pharmacie a conclu le prise de participation majoritaire de CareCentrix, une plateforme centrée sur le domicile qui coordonne les soins à domicile pour les plans de santé, les patients et les prestataires.

Lors d’un récent appel aux résultats, le PDG Roz Brewer a déclaré que Walgreens avait dépassé son stade d’acquisition maximal à ce stade, mais que son prochain accord sera probablement “ressembler à quelque chose comme un atout technologique.”