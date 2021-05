Walgreens, CVS et Rite Aid proposent des vaccins Covid le jour même lorsque le rythme ralentit

Les trois chaînes de pharmacies mettent l’accent sur la flexibilité et la commodité en essayant d’atteindre les personnes occupées, hésitantes ou confrontées à d’autres obstacles, tels que le manque de transport ou d’Internet. Les États-Unis enregistrent en moyenne 2,4 millions de vaccinations signalées par jour au cours de la semaine dernière, dimanche, selon Données des Centers for Disease Control and Prevention , en baisse par rapport au sommet de 3,4 millions de tirs signalés par jour le 13 avril. Ce nombre a diminué, même si tous les adultes de chaque État sont éligibles.

Certains experts médicaux et scientifiques ont exprimé des doutes sur le moment – ou si – l’immunité collective est possible, mais ont encouragé les vaccinations pour essayer d’atteindre cet objectif.

Dans une interview, Shah a déclaré que Walgreens avait vu la demande varier d’une région à l’autre. Dans certaines régions du pays, elle a déclaré que les créneaux de rendez-vous se remplissaient rapidement et que dans d’autres, il y avait beaucoup de possibilités. Avec plus de doses prêtes à l’emploi et plus de personnes qualifiées pour être vaccinées, les pharmacies sont mieux placées pour aider, a-t-elle déclaré.

CVS et Walgreens ont également ouvert des cliniques communautaires dans des sites comme les YMCA, les églises et les organismes sans but lucratif. Les entreprises signent des contrats avec les principaux employeurs pour des cliniques sur place, comme pendant la saison de la grippe.

CVS a déclaré avoir donné des photos à une grande variété d’Américains, des débardeurs aux pilotes, grâce à des contrats avec Delta Air Lines, la ville de Philadelphie et la New York Shipping Association, entre autres.

Walgreens a des contrats avec plus de 100 employeurs, dont Apple et Amtrak.

« Nous constatons une augmentation du nombre d’employeurs qui souhaitent s’assurer que tous leurs employés sont couverts et qu’ils peuvent retourner au travail », a déclaré Shah.

Walgreens a administré plus de 15 millions de vaccins Covid et CVS en a administré plus de 10 millions. Rite Aid a donné plus de 2,5 millions de vaccins au 15 avril, a déclaré Jim Peters, son chef de l’exploitation, lors de son appel aux résultats.

En plus d’accélérer le retour au travail et la vie plus typique, l’effort de vaccination est également un moyen pour les pharmacies de gagner de l’argent, d’attirer du trafic et de fidéliser la clientèle.